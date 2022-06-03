عاجل- القوات المسلحة تنعى شهداء الواجب بقوات حفظ السلام المصرية بدولة مالى

جدة - نرمين السيد - أسفر الحادث عن استشهاد 2 ضابط صف وإصابة جندى من قوات حفظ السلام المصرية، ويجرى حاليا اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

وتقدمت القوات المسلحة، بخالص التعازى والمواساة، داعين الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان، مع خالص تمنياتنا للمصاب بالشفاء العاجل.

وأكدت القوات المسلحة، أن دورها فى حفظ الأمن والسلم الدوليين ينبع من إيمانها التام بأهمية السلام والعيش المشترك والقضاء على الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة.