وكيل صحة الشرقية يناقش خطة استمرار تطعيم المواطنين بلقاح ضد كورونا

وتناول الاجتماع مؤشرات أداء عمل الفرق الطبية الثابتة والمتحركة التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، والمخصصة لتطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس "كورونا"، وأرصدة اللقاحات الخاصة بها، وخطة توزيعها على الإدارات الصحية بالمحافظة.
وانتهت هذه الفرق حتى الآن، بالتعاون مع الفرق الطبية الثابتة، من تطعيم 3 ملايين و696 ألفا و392 مواطنا بالمحافظة بالجرعة الأولى بنسبة تغطية بلغت 86%، بجانب تطعيم أكثر من 5ر2 مليون مواطن بالجرعة الثانية بنسبة تغطية 71%، وتطعيم 441 ألفا و17 مواطنا بالجرعة الثالثة التنشيطية، وأكثر من 321 ألفا و128 طالبا من عمر 12 حتى 18 عاما؛ وذلك لرفع المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
ووجه وكيل الوزارة - خلال الاجتماع، الذى حضره مسئولى التطعيمات بالمديرية، ومراقب أول الوقائى - باستمرار تكثيف عمل فرق التطعيم المتحركة فى جميع أنحاء المحافظة، والمنتشرة منذ أكثر من 8 أشهر فى دور المناسبات بالقرى والنجوع، والمنشآت الحكومية والخاصة، والكنائس، وانتشار الفرق والعيادات المتنقلة التابعة للإدارات الصحية بالمحافظة، لوصول الخدمة لجميع المواطنين.
كما وجه وكيل الوزارة بالمتابعة المستمرة لعمل الفرق الثابتة بالمراكز الطبية، ومتابعة تطعيم المواطنين، بجانب تطعيم المسافرين للخارج بالمراكز الطبية، واستخراج الشهادات المعتمدة، مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية فى هذه الأثناء.
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