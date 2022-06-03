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القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 07:52 مساءً - محمد السيد - /701787/بدعوة-من-الشباب-الأوراسية-عضو-التنسيقية-يشارك-في-مؤتمر-الشباب-والتعاون-الدبلوماسي

شارك النائب محمود القط، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، افتراضيا في المؤتمر الدولي الذى نظمته جمعية الشباب الأوراسية حول الشباب والتعاون الدبلوماسي.

دوت الخليج

عضو «التنسيقية» يشارك في مؤتمر الشباب والتعاون الدبلوماسي

وألقى عضو التنسيقية كلمة جمهورية مصر العربية أمام المؤتمر، وقدم تعريفا للتنسيقية بأنها منصة حوارية تجمع قيادات شباب الأحزاب والشباب غير الحزبي، وأنها الكيان الشبابي المتعدد الأيدولوجيات والأفكار الأكبر في الشرق الأوسط، وما تقوم به من دور في نشر الوعي المجتمعي، كما تحدث عن تحدث الإعلام وتأثيره في المجتمعات.

و شارك في الندوة مجموعة من نواب برلمانات دول العالم، أبرزهم نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، وأعضاء من البرلمان الألماني والأذربيجاني والأردن وكازخستان، وممثلون عن جهات شبابية من العديد من دول آسيا وأوروبا.

إعلام الشيوخ: علاقتنا مع المؤسسات الإعلامية تكاملية لتنظيم عملها ومساعدتها على مواجهة التحديات

وكان قد أكد النائب محمود القط، أميتن سر لجنة السياحة والآثار والثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن العلاقة بين مجلسي الشيوخ والنواب، وبين المؤسسات الإعلامية المختلفة، كالمجلس الأعلي للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، علاقة تكاملية، لتنظيم عمل الإعلام فى مصر.

وأوضح أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، خلال لقائه ببرنامج مباشر من مصر، المذاع على القناة الثانية المصرية، أن البرلمان بغرفتيه يحرص على تطوير الإعلام ووصوله لأكبر مكانه ممكنه تليق بالشعب المصري، ليكون قادر على مواجهة التحديات، من خلال تغيير التشريعات القديمة وتعديلها، او وضع جديدة منظمة للعمل الإعلامي، إضافة إلى كيفية التعامل ميثاق الشرف الإعلامي وتعزيزه، وتقوية المؤسسات الإعلامية.

وتابع محمود القط ، أن الإعلام فى مصر متشعب، وأصبح متعدد الأوجه، لافتا إلى أن مجلس الشيوخ يدعم حرية الابداع مع الالتزام الدستوري، مشيرا إلى كلمة الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلي للإعلام،”أن دور المجلس يقتصر على تنظيم العمل الإعلامي وليس صناعة الإعلام، موضحا أن صناعة الوعي تتم من خلال الإعلاميين.

و هنأ أمين سر لجنة السياحة والآثار والثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جميع الإعلاميين فى مصر والعاملين فى الإعلام المرئي والمسموع والمقروء بـ عيدهم الـ 88، مؤكدا أهمية دورهم فى صناعة الوعي والمزاج العام للمجتمع من خلال البرامج المختلفة.