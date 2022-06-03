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القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 07:52 مساءً - محمد السيد - /701785/طلب-إحاطة-للحكومة-لمعاناة-ذوي-الاحتیاجات-الخاصة-للحصول-على-بطاقة-الخدمات-المتكاملة

تقدمت النائبة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلي رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، والقائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، ووزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، بشأن "معاناة ذوي الاحتیاجات الخاصة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة".

دوت الخليج

معاناة ذوي الاحتیاجات الخاصة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

وقالت النحاس، في طلبها، أن قصور التقني والفني في التسجیل عبر الموقع الالكتروني لوزارة الصحة، وما یترتب علیه معاناة الأھالي للمتابعة الطلب مرورا بعشرات الخطوات على الموقع وإنتظار لمجرد تحدید موعد بالتوجه لمكتب التأھیل لخدمات ذوي الإعاقة، بالإضافة إلي غیاب التنسیق مع وزارة التضامن الاجتماعي للوقوف على حل لمثل ھذه الشكاوى المقدمة من خلال الخط الساخن.

وطالبت عضو مجلس النواب، بسرعة التحرك لحل مشكلة موقع وزارة الصحة الإلكتروني ورفضه قبول التظلم من جانب ذوي الإعاقة، أو إیجاد بدائل أخرى من شأنھا سرعة إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة.