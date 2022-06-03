ضبط 45ألف كرتونة جبنه بها 292 طن ونصف غير صالحة للاستخدام الأدمي

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القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 07:52 مساءً - محمد السيد - وتم التحفظ على المضبوطات وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم9113جنح مركز دسوق وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة والتي ستتولي مباشرة.

وجاء ذلك بناء علي تعليمات المهندس أيمن حسام رئيس الجهاز وبتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بصحة وسلامة المواطن.

وفي سياق أخر شنت مديرية أمن كفر الشيخ، بإشراف اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، حملات مكبرة لضبط المجرمين ومروجي المخدرات، وضبط السوق والأسعار.

وأسفرت الحملة عن ضبط 5 أسلحة نارية " 3طبنجه، و 2 فرد خرطوش" لدى عاطلين بمراكز كفر الشيخ، و12 سلاح أبيض متنوع لدى عاطلين، وضبط 980 جرام حشيش، و80 جرام هيروين، و750 جرام بحوزة عاطلين.

كما ضبطت الحملات 25 قضية تموينية متنوعة على الأسواق بمدن ومراكز المحافظة، شملت عدم الإعلان عن أسعار غذائية وغير غذائية، وعدم حمل شهادة صحية، لمزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص، وغيرها من المخالفات المتنوعة.

حملة مرورية كما حررت الحملة المرورية برئاسة العميد سامح العزب، مدير إدارة مرور كفر الشيخ، 1320 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 12 دراجة بخارية.

عقوبة حمل سلاح بدون رخصة

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاحا بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.