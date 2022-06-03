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القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 07:52 مساءً - محمد السيد - /701781/إياد-نصار-يطرح-البرومو-الرسمي-لـ-مسلسله-الجديد-وش-وضهر

دوت الخليج يرصد لكم برومو مسلسل إياد نصار الجديد عبر انستجرام وذلك خلال السطور القادمة

مسلسل وش وضهر

وعلق إياد نصار على البرومو، الذي طرحه عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، قائلًا: “أول قاعدة للرحلة العبثية هى الإرتجال! وش وضهر.. البرومو الرسمى قريبًا على شاهد”.

ومن الجدير بالذكر، أن طرح الفنان إياد نصار البوستر الرسمي لمسلسله الجديد “وش وضهر” وظهر الفنان إياد نصار في البوستر الرسمي لمسلسله الجديد وش وضهر الذي نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، برفقة الفنانة ريهام عبد الغفور.

بوستر مسلسل وش وضهر

وسيطرت الرومانسية على البوستر بجانب ظهور الثنائي في فترتين زمنيتين مختلفة ومن المقرر طرح المسلسل قريبا على منصة شاهد VIP الرقمية ولكن لم يكشف الموعد النهائي لعرضه.

“وش وضهر” من تأليف ورشة سرد، وسيناريو وحوار أحمد بدوي وشادي عبد الله والعمل من إخراج مريم أبو عوف، ولم يتم الكشف عن الموعد النهائي لطرح المسلسل حتى الآن.

إياد نصار في رمضان 2022

يذكر أن الفنان إياد نصار ظهر كضيف شرف خلال أحداث الحلقات الأخيرة من مسلسل الكبير أوي 6 الذي عرض عبر شاشة قناة ON الفضائية في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2022.

وجاء ظهور إياد نصار بشخصية الحقيقية في مسلسل الكبير أوي 6 لحضوره مهرجان المزاريطة بجانب عدد من النجوم المدعوين للمهرجان مثل هنادي مهنى وفتحي عبد الوهاب وأحمد سعد ومحمد ممدوح وشيرين رضا وآخرين من النجوم.

وفي سياق آخر، كان قد تحدث الفنان إياد نصار، عن فيلم "6 أيام" وذلك في شهر مارس الماضي وأوضح أن الفيلم وثائقي ويحكى قصة نجاح مصر في تعويم السفينة إيفر جيفن من قناة السويس، وتدور أحداثه في مدة 21 دقيقة وعلق عليه وقال: “يعد الفيلم من أصعب الأنواع في التنفيذ لأنه بينقل حدث مهم بتفاصيل مختلفة”.