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القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 07:52 مساءً - محمد السيد - /701786/بنك-التعمير-والإسكان-يكشف-طريقة-التحويل-لحساباته-تمهك-لو-بتحجز-شقة

يتساءل العديد من المواطنين عن طريقة التحويل لحسابات بنك التعمير والإسكان خاصة من المتقدمين على شقق الإسكان الاجتماعي ومن المطلوب منها وضع مقدمة التقديم والأقساط في أحد فروع بنك التعمير والإسكان المنتشرة على مستوي الجمهورية، لذلك يقدم دوت الخليج كافة التفاصيل عن التحويل في حسابات بنك التعمير والإسكان.

طريقة التحويل إلى حسابات بنك التعمير والإسكان

يستطيع أي مواطن أو عميل في جميع البنوك التحويل إلى حسابات بنك التعمير والإسكان على أن يتم الإيداع على حساب مكون من 14رقماً ي مُثل الرقم القومي للمتقدم صاحب الطلب.

ويتطلب الأمر إضافة سويفت كود HDBKEGCAXXX لضمان التحويل.

الإجراءات المطلوبة للتحويل إلى شقق بنك التعمير والإسكان

حٌددت الإجراءات المطلوبة للتحويل إلى شقق بنك التعمير والإسكان بشرط أن يتضمن الآتي:

- اسم المتقدم صاحب الطلب رباعي.

- رقم بطاقة الرقم القومي للمتقدم صاحب الطلب سارية

- رقم الهاتف للمتقدم صاحب الطلب.

بذلك يكون اتضح كافة إجراءات التحويل من البنوك إلى حسابات بنك التعمير والإسكان للتقديم على الشقق.