بنى سويف.. توريد 192 ألفا و933 طن قمح حتى الآن لصوامع المحافظة

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الجمعة، أن إجمالى الكميات الموردة منذ بداية الموسم، وصلت إلى 192 ألفا و933 طنا، بنسبة 83.8% من إجمالى المستهدف توريده بنهاية الموسم والمقدر بنحو 230 ألف طن.





وأشار غنيم، إلى انتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالى بجميع المواقع التخزينية ومراكز التجميع بالصوامع والشون، لافتا إلى متابعته المستمرة للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية بالوحدات المحلية.

وشدد المحافظ، على أهمية المتابعة الميدانية لأعمال التوريد ولضمان جاهزية الشون لاستقبال الأقماح من المزارعين، مع قيام لجان الاستلام بالتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد، منوها عن توجيهاته لأعضاء لجنة التوريد بسرعة صرف مستحقات الموردين، والتيسير على المزارعين والموردين بشأن استلام الأقماح الموردة المعبأة فى جميع أنواع الأجولة.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببنى سويف وصفى عبد الله، أن هناك متابعة مستمرة ودقيقة على مدار الساعة من قبل غرفة عمليات ديوان عام المحافظة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية، لمتابعة منظومة التوريد وتذليل العقبات أولا بأول.

وأشار إلى توجيهات المحافظ، بتقديم جميع أوجه التسهيلات والدعم اللوجستى لضمان توريد أكبر كمية من المحصول، مع تكثيف المتابعات الميدانية من رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع التموين والزراعة فى المرور على جميع مواقع العمل للتأكد من الالتزام بالضوابط والقرارات الوزارية المنظمة فى هذا الشأن، لافتا إلى أن أعمال التوريد بنطاق المحافظة تشهد تزايدا ملحوظا وإقبالا من قبل الموردين والمزارعين على الصوامع والشون لتوريد المحصول.