عاجل.. حقيقة تهدئة حركة القطارات على الخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق غدا

جدة - نرمين السيد - نفى أحمد عبدالهادى بكير المتحدث الرسمى للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، ما تم نشره بالسوشيال ميديا "الفيس بوك - التيك توك"، بخصوص تهدئة حركة القطارات بالخط الأول حلوان - المرج الجديدة، والخط الثانى شبرا الخيمة - المنيب، والحديث عن عدم استخدام خطوط المترو للذهاب الى أداء الامتحانات الجامعية غدا السبت.





وأكد بكير، فى بيان، اليوم الجمعة، أن هذا الخبر عار تماما من الصحة، وأن الفيديو الذى تم نشره لسيدة داخل إحدى محطات المترو غاضبة أثناء حدوث عطل فنى مفاجئ هو فيديو سابق أثناء حدوث عطل تم إصلاحه على الفور بالخط الثانى ولم يستغرق 10 دقائق.

وأشار إلى أنه تم التأكيد على أنه فى حالة حدوث أى أعطال مفاجئة خارجة عن إرادة الشركة، يتم التنبيه على الركاب بشكل فورى من خلال الإذاعة الداخلية بجميع المحطات وتقديم الاعتذار وإفادتهم بأنه جارى العمل على إصلاح العطل فى حينه.

وأهابت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، تحرى الدقة عند نشر أى أخبار تتعلق بهذا المرفق الحيوى الهام الذى يخدم ملايين الركاب يوميا.

وناشد متحدث المترو، جمهور الركاب الرجوع إلى المركز الإعلامى للشركة بالتواصل عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضا عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك وأيضاً عبر الموقع الرسمى للشركة cairometro.gov.eg.