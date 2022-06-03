وزيرة التخطيط: الدولة تضع التكيف مع التغير المناخى على رأس الأولويات

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إن الدولة تضع التكيف مع التغير المناخى على رأس الأولويات، مشيرة إلى العديد من المشروعات التى تسهم فى التخفيف من الانبعاثات الضارة بالبيئة.





جاء ذلك خلال مشاركة السعيد فى جلسة حول تمويل جهود الحد من الآثار السلبية لتغير المناخ، المنعقدة فى إطار منتدى القطاع الخاص ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية فى شرم الشيخ.

وأضافت السعيد أن هناك جانبين لجهود الدولة لهذا التكيف، أحدهما مؤسسى حيث أطلقت الحكومة عام 2016 رؤية مصر 2030 والتى ترتكز على الشراكة مع القطاع الخاص، وتراعى المستجدات والتحديات التى تواجهنا مثل تغير المناخ وندرة المياة والتحديات الدولية.

وتابعت أن الجانب الثانى يتعلق بالإصلاحات الهيكلية مع التركيز على ثلاثة قطاعات وهى الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ولفتت إلى أن الدولة أطلقت معايير الاستدامة البيئية، حيث لدينا حاليا 30% من المشروعات خضراء، ونستهدف الوصول إلى 50% بحلول عام 2024-2025، منوهة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، والإعداد لإطلاق استراتيجية الهيدروجين، والاستراتيجية الوطنية لإدارة الموارد المائية.

واستعرضت مشروعات التخفيف من الانبعاثات الضارة بالبيئة والتكيف مثل حماية الشواطئ، وتأهيل الشبكة القومية للمياه، وتحلية مياه الشرب والصرف الصحى، والطاقة الجديدة والمتجددة، والنقل الصديقة للبيئة.