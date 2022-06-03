التضامن تستعرض تجربة مصر فى برامج الحماية الاجتماعية فى بيروت

جدة - نرمين السيد - استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، تجربة مصر فى تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، خلال السنوات الأخيرة، وخصوصًا فيما يتعلق بمنظومة الدعم النقدى للأسر الأولى بالرعاية وربطها بالتنمية الشاملة فى مختلف المجالات.





جاء ذلك خلال كلمتها فى اجتماع لوفد جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى وعدد من وزراء حكومته إلى جانب أيمن مفلح رئيس المكتب التنفيذى لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب ووزير التنمية الاجتماعية فى الأردن، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية فى العراق سالار عبد الساتر محمد، وهيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية، والأمين العام لاتحاد الغرف العربية خالد حنفى، وسفير مصر فى لبنان الدكتور ياسر علوى، وسفير تونس فى لبنان بواراوى الإمام، وسفير اليمن عبدالله عبدالكريم الدعيس، وسفير الأردن وليد الحديد، وممثلى منظمات المجتمع المدنى.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الدول العربية تمر بمرحلة صعبة تتطلب توسيع ممارسات العدالة الاجتماعية، مشددة على ضرورة أن يكون الهدف الأساسى هو إعادة تشغيل عجلة الإنتاج فى الدول العربية وفى لبنان تحديدا وليس الاعتماد فقط على المساعدات، ليكون التركيز على العدالة الإجتماعية والتمكين الاقتصادى.

وأوضحت ضرورة التعاون بين القطاع الخاص والمجتمع المدنى، لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مجددة التأكيد على دعم مصر للشعب اللبنانى لتجاوز الأزمات التى يمر بها.

ووجهت الوزيرة الشكر لرؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة بلبنان على تبادل الآراء خلال اللقاءات التى جرت أمس واليوم، معبرة عن تفاؤلها لما سمعته من خطط وتحركات خلال الفترة المقبلة؛ لتخفيف المعاناة عن الشعب اللبنانى.