مصر تقدم شحنة مساعدات طبية إلى الجابون

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واستقبل سيف قنديل، سفير مصر لدى الجابون، شحنة المساعدات الطبية لدى وصولها فى مطار ليبرفيل الدولى، وصرح بأن المساعدات الطبية تأتى فى إطار حرص الحكومة المصرية على تعزيز وتنويع علاقاتها الثنائية مع الجابون، كما تعكس حرص الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية على تلبية احتياجات المستشفى المصرى الجابونى من أجهزة ومعدات طبية، مما يرفع من قدرات المستشفى ويعزز وضعيتها ضمن المؤسسات العلاجية فى الجابون.
وتجدر الإشارة إلى أن المستشفى المصرى الجابونى أُنشئت عام 2009، وتتحمل الوكالة المصرية نفقات الأطباء المصريين العاملين بالمستشفى، بالإضافة إلى تزويدها بالمعدات الطبية اللازمة بهدف توفير خدمة ورعاية صحية متكاملة للشعب الجابونى، وتستقبل المستشفى حوالى 50 ألف حالة فى العام فى عدة تخصصات طبية، ويعمل حاليا بها ثلاثة أطباء مصريون.
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