كامل الوزير: 1.7 تريليون جنيه تكلفة مشروعات النقل خلال 10 سنوات

جدة - نرمين السيد - قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن حجم الإنفاق على مشروعات وزارة النقل خلال الفترة من 2014 حتى 2024 تصل إلى 1.7 تريليون جنيه، وذلك لتنفيذ رؤية الوزارة المنبثقة عن رؤية الدولة بترسيخ التنمية المستدامة.





جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، فى جلسة حول تمويل جهود الحد من الآثار السلبية لتغير المناخ، المنعقدة فى إطار منتدى القطاع الخاص ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية فى شرم الشيخ.

وأضاف المهندس كامل الوزير، أن نصيب مصر من غاز الاحتباس الحرارى والانبعاثات الكربونية يصل إلى نحو 0.6% على مستوى العالم، لذلك فإن مصر تحركت فى اتجاه تقليل هذه الانبعاثات الكربونية وغاز الاحتباس الحرارى.

وأوضح أنه فى مجال الحد من الآثار السلبية لتغير المناخ، توسعت الوزارة فى مشروعات النقل الجماعى الصديقة للبيئة مثل مشروع القطار الكهربائى الخفيف، كاشفا أنه سيكون جاهزا للافتتاح يوم 8 يونيو الجارى مع توقعات بافتتاحه رسميا نهاية الشهر الجارى.

وتابع أن المشروعات تتضمن أيضا المونوريل والمترو، حيث ستكون المرحلة الثالثة من الخط الثالث من العتبة حتى الكيت كات جاهزة للتشغيل يوم 15 يوليو المقبل، وأنه اعتبارا من أوائل 2023 ستكون جاهزة للافتتاح الرسمى.

وأشار إلى أن الخط الرابع للمترو، يتم تنفيذه بواسطة شركات خاصة مصرية، معربا عن أمله البدء فى العمل على مترو الإسكندرية فى شهر يوليو المقبل.

وحول مصادر التمويل، أشار الوزير إلى أن جميع جهات التمويل التى يتم التعامل معها تقدم قروضا ميسرة بفترات سماح وسداد كبيرة للغاية تصل لما بين 15 و25 عاما.

وكشف وزير النقل عن أنه سيتم عمل خط رابع للقطار الكهربائى السريع للربط بين بورسعيد شرقا حتى أبو قير غربا بتنفيذ من جانب القطاع الخاص المصرى.

وحول الموانىء المصرية، قال الوزير، إن المبدأ الذى تتعامل به الدولة هو الإدارة والتشغيل وعدم التملك بالنسبة لهذه الموانىء من جانب القطاع الخاص.