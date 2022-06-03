الوزراء: العمل الدولية تتوقع بقاء البطالة عالميا حتى عام 2023

جدة - نرمين السيد - نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، إنفوجرافًا، أوضح بأنه من المتوقع أن تظل البطالة العالمية أعلى من مستويات ما قبل "كوفيد-19" حتى عام 2023 على الأقل وفقا لمنظمة العمل الدولية.





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