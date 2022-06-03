انت الان تتابع تفاصيل خبر تضامن الغربية: زراعة أسطح منازل الأسر الأولى بالرعاية تحقيقا للاكتفاء الذاتي حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 06:54 مساءً - محمد السيد - /701778/تضامن-الغربية-زراعة-أسطح-منازل-الأسر-الأولى-بالرعاية-تحقيقا-للاكتفاء-الذاتي

أكدت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، على زراعة 10 أسطح منازل بقريتي نهطاي وتفهنا العزب التابعين لمركز زفتى، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي للأسر الأولى بالرعاية، وجاء ذلك بدعم من جماعية الأورمان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

دوت الخليج

وأوضحت مديرية التضامن الاجتماعي، أن تلك المبادرة لزراعة الأسطح، تأتي تحت رعاية الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، واللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية "الأورمان".

تحقيق الاكتفاء الذاتي

وتستهدف المبادرة، تحقيق الاكتفاء الذاتي للأسر في العديد من المنتجات الزراعية مع إمكانية تطوير المشروع من أجل تسويق الفائض، وبالتالي إيجاد مصادر دخل إضافية للأسرة، بجانب العديد من الفوائد المترتبة على زراعة الأسطح، فهي بالإضافة إلى توفير المادة الطازجة الخالية من الكيماويات فإن المشروع يقلل من التلوث، ويحد من زيادة ثاني أكسيد الكربون في الأجواء المحيطة، بالإضافة إلى الحد من استهلاك المياه حيث يتم الري بالتنقيط..

زراعة أسطح المنازل

وأشارت مديرية التضامن بالغربية إلى أن زراعة الأسطح شملت خضروات الكابتشا، والفلفل، والخيار، والطماطم، والباذنجان، والكوسة، وكذلك مجموعة من الفواكه والموالح مثل الخوخ والفراولة والليمون، وذلك تحت إشراف المديرية.

وتهدف المديرية بذلك إلى تشجيع مثل هذه المبادرات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من القضاء على الجوع وتوفير العمل اللائق، ونمو الاقتصاد وإنشاء مجتمعات خالية من التلوث والحفاظ على البيئة.

مبادرة حياة كريمة

وحققت المبادرة الرئاسية حياة كريمة نقلة نوعية في قرى الريف المصري، المدرجة ضمن المبادرة، لتحقيق الهدف السامي للارتقاء بحياة الإنسان ورفع مستوى المعيشة، حيث تسعى المبادرة منذ انطلاقها، إلى محاولة التخلص من نسب الفقر والبطالة بالقرى الأشد احتياجاً من خلال أعمال المبادرة المتواصلة، من خلال رفع كفاءة المنازل، وتوصيل الغاز والمياه، وتوفير فرص عمل، وزراعة أسطح المنازل للتحسين من مستوى معيشة الأفراد وزيادة الدخل.

ومنذ اطلاق حياة كريمة في عام 2019، وهي تعمل في المشروعات القومية لدعم قرى وكفور ونجوع المبادرة، لتحقيق التنمية للريف المصري، حيث تسير المبادرة بمعدل أسرع من الطبيعي على أرض الواقع، في المشروعات كافة، والتي تنوعت ما بين البنية التحتية، ومشروعات الخدمات، ودعم إقامة المشروعات الاقتصادية لتوفير فرص العمل إضافة إلى تطوير منازل الفئات الأشد فقرًا، والتدخلات الاجتماعية والصحية العاجلة مثل تقديم المساعدات المادية وغيرها والقوافل الطبية المجانية، من أجل توفير الخدمات التي يحتاجها المواطنين بقرى المبادرة، بشكل دائم.