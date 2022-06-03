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القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 06:54 مساءً - محمد السيد - /701773/خريجة-هندسة-وبطلة-العالم-في-كمال-الأجسام-كابتن-دينا-بدرب-رجالة-وبنات-ومعنديش-دلع

اقتحمت الفتيات عالم تدريب الجيم، حيث اجتاحت مقاطع وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات لمجموعة من المدربات داخل صالات الجيم، ومنها "ياسمين مدربة جيم الرجالة"، وأيضًا كابتن "دينا" بطلة كمال أجسام مصر وأوكرانيا والتي دخلت عالم الاحتراف في هذا المجال منذ صغرها، وأكملت فيها، رغم اختلافه عن مجال دراستها، الأصلية وهو “الهندسة”، فدينا خريجة كلية الهندسة في الأساس.

ومن داخل إحدى صالات الجيم، أجرى موقع دوت الخليج لقاءًا مع الكابتن دينا، بطلة كمال أجسام مصر وأوكرانيا، لتروي قصة دخول عالم كمال الأجسام وكيف استطاعت أن تكون "الفورمة" التي أصبحت عليها، وما نصيحتها للفتيات والشباب كي يكونوا جسمًا رياضيًا متناسقًا؟.

بطلة كمال أجسام مصر وأوكرانيا

تقول كابتن دينا: "أنا بطلت مصر وأوكرانيا في كمال الأجسام، بقالي كتير بتمرن عشان أعمل الفورمة اللي أنا عليها دلوقتي، ودي مش يتتحقق من سنة ولا حاجة زي ما الناس بتقول، دي بتيجي بعد تعب وجهد وشغل سنين، واحترفت كمال الأجسام من سن 17 سنة".

وأضافت بطلة كمال الأجسام: "أن بدرب رجالة وبنات، وبدرب أون لاين كمان.. الجيم كله فوايد للست، وبيخلي الجسم كامل متكامل، وهو مش مهم للست بس، لكن مهم للكل ست ورجال وحتى الأطفال، لأنه بخليك تتمتع بصحة جيدة وبيدي ثقة في النفس كمان".

هل يفقد الجيم أنوثة الفتيات

وحول حديث البعض أن الجيم يفقد الفتاة أنوثتها، أوضحت: "مفيش جاجه اسمها الجيم بيفقد البنت أنوثتها، لأن الجيم بيدي زي ما قولنا ثقة في النفس وبيشد الجلد وبيخلي الجسم متناسق، وده بيحقق جمال أكتر ليها.. في ناس بتنتقدني، بس أنا مش بسمع ليها لأنها بتأثر على الشخص وبتخليه يكتئب، بس أنا بحب المجال ده، وعشان كدع دخلته من صغري واحترفت فيه".

أما عن نصيحتها للفتيات لتكوين فورمة وجسم متناسق، قال: "أول حاجة لازم يكون عندنا نظام غذائي صحي، مفيش حاجه اسمها آكل محشي واقعد في البيت واعمل فورمة.. ده مش هيحصل.. بالنسبة للرقص والحاجات التانية مش هيشد الجسم ومش هيخليكي كيرفي ولا تعملي فورمة، وهو آه هيخليكي في حالة نفسية جيدة لكن مش هيعملك فورمة، والحل في إنك تشيلي حديد وممكن ممكن تمرينات تتعمل في البيت".

وتحدثت عن أهمية الرياضة في حياتنا اليومية، قائلة: الرياضة مش بس بتكون أوقات الصدمات والتحرش والعنف المنزلي لكن هي جزء من حياتنا.. الرياضة مش للرفاهية الرياضة شيئ أساسي في حياتنا عشان نبقى أصحاء وفي حالة نفسي كويسة".

النظام الغذائي

وعن النظام الغذائي الأمثل، قالت: "مفيش حاجه اسمها نظام غذائي لكل الناس، كل شخص وله نظام غذائي مختلف عن غيره، لكن في خطوط حمراء لازم نقف عندها زي الحلويات والسكريات وأكل الشارع، وأي حاجه بتتقلي في زيت.. أنا شخصيا لو أكلت الأكل ده بيحصلي تأنيب ضمير".

كما ظهر كابتن عبد الله السيد بطل مصر والإمارات في كمال الأجسام، ودكتور تغذية، بدأت المجال من 9 سنة لكن اخدته بطريقة بروفيشنال عشان البطولات.

بالنسبة للشباب اللي بتظهر ليهم عطلات بارزة في أماكن معينة من الجسم وبقية الجسم لأ، دول مش رياضيين، دول بيحقنوا مواد معينة، و المواد اللي بتتحقن في العضلات مغشوشة والمادة دي بتقعد في الألياف العضلية والجسم مش بيقدر يتخلص منه.. المواد دي لما تقعد في الألياف ومش بتطلع من الجسم بتفضل تتكون ومع الوقت بتعمل التهابات واحمرار، وبعد كده بتعمل غرغينة وتصل إلى البتر وبتأثر على الدورة الدموية وممكن تعمل سكتات دماغية".