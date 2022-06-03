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القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 06:54 مساءً - محمد السيد - /701776/خلصوا-عليه-بالفأس-حبس-شخصين-قتلا-أخر-بالعياط

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل أخر لوجود خلافات بينهم بمدينة العياط.

وكلفت النيابة العامة أطباء مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك.

كما كلفت النيابة العامة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل للوصول لملابساتها الحقيقية.

كشف الواقعة وضبط المتهمين

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة العياط وضبط مرتكبى الواقعة.العثور على جثة

وكان قد تبلغ لمركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة "أحد الأشخاص؛ مقيم بدائرة المركز" بقطعة أرض وبها جرح غائر بالرأس، كما عُثر بالمكان على "فأس" مُدمم. مرتكبي الواقعة

وأسفرت جهود فريق البحث أن وراء إرتكاب الواقعة “شخصين” لأحدهما معلومات جنائية؛ مقيمان بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن من النيابة العامة تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لوجود خلافات بينهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانوينة

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط سيدة ألقت رضيعتها بالشارع

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط سيدة ، قامت بترك طفلتها الرضيعة في الشارع بمنطقة حدائق أكتوبر.

مصدر مسئول

وكشف مصدر مسئول لـ دوت الخليج أن التحريات بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، توصلت إلى مكان السيدة وتبين أن فريق البحث الذي قادة العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر والمقدم مصطفى كمال رئيس مباحث أكتوبر ثان نجح في تحديد هوية المتهمة ومكان اختفائها من خلال فحص كاميرات المراقبة وتتبع خطوط سيرها عقب تخلصها من الرضيعة.

وأكد المصدر أنه تم إعداد عدة أكمنة ترأسها الرائد مصطفى رشوان والرائد مصطفى جمال معاونا مباحث أكتوبر ثان ونجحت في ضبط المتهمة بمنطقة ابني بيتك وتم تحرير المحضر اللازم واحيلت المتهمة للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

بداية الواقعة

كانت شهدت منطقة 247 عمارة بحدائق أكتوبر، واقعة مأساوية قامت بها سيدة ترتدي ملابس سوداء ونقاب، ظهرت تحمل طفلة رضيعة وتتحدّث في الهاتف، تنظر يمينها ويسارها، حتى تأكدت أنها بعيدة عن الأعين فقامت بترك الطفلة على الأرض بين شرفتين بمشروع 247 عمارة في حدائق أكتوبر.

إلقاء الرضيعة

تركت السيدة الطفلة في الشارع، وغادرت تتحدّث في الهاتف وكأنها لم تفعل شيئًا، إلا أن أهالي المنطقة عثروا على الطفلة وقاموا بإبلاغ الشرطة، ورصدت الكاميرات السيدة أثناء ارتكاب الواقعة.

وباشرت الأجهزة الأمنية في الجيزة، التحريات في العثور على طفلة حديثة الولادة في 247 عمارة بحدائق أكتوبر.

بلاغ للمباحث

بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية في الجيزة، من الأهالي أفاد بالعثور على طفلة رضيعة خلف عقار بمشروع 247 عمارة في حدائق أكتوبر.

وعلى الفور وجّه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وشرحت التحريات الأولية التي أجريت بإشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن الطفلة البالغة من العمر شهرًا وعُثر عليها خلف أحد العقارات في حدائق أكتوبر ملفوفة في قطعة قماش.

تحرّر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات.