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القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 06:54 مساءً - محمد السيد - /701772/محافظ-بورسعيد يتابع-مستجدات-العمل-بالأسواق-الجديدة

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا، لمتابعة سير العمل في الأسواق الجديدة بأحياء العرب و الضواحي، وجاء ذلك بحضور الأستاذة هالة أبو العز رئيس حي الضواحي، و رئيس حي العرب الاستاذ وليد الدعدع، ومديري إدارات التعاون الإنتاجي والمالية بديوان عام المحافظة .

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واستمع المحافظ، لشرح تفصيلي من المختصيين حول معدلات ونسب تنفيذ الأعمال بمشروعات الأسواق التي يشهدها حي العرب وعلى رأسها مول الملابس المستعملة، مشددا على تكثيف العمل لسرعة الانتهاء من المشروع في أقرب وقت.

انشاء أسواق حديثة بحي الضواحي

كما ناقش المحافظ مقترح و موقف إنشاء أسواق حديثة بحي الضواحي ، وذلك في إطار خطة محافظة بورسعيد للارتقاء بالمشروعات الخدمية، وإنشاء أسواق حضارية على أحدث طراز، تتماشى مع الأعمال التنموية الجارية ببورسعيد في كافة الاتجاهات.

تشغيل الأسواق قريباً

وشدد الغضبان، على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المختصة بالأعمال وتذليل أي عقبات، موجها بالإسراع في معدلات العمل لسرعة افتتاح وتشغيل الأسواق قريبا.

سوق الأسماك بحي العرب يستقبل الالاف من أبناء بورسعيد والمحافظات الأخرى

وفي سياق أخر شهد سوق السمك الجديد بحي العرب، اليوم، إقبالا كبيراً من المواطنين بمحافظة بورسعيد ومن المحافظات الأخرى، وذلك خلال العطلة الأسبوعية، حيث يتكرر مشهد زيارة الآلاف من المواطنين من بورسعيد والمحافظات المجاورة للسوق خلال إجازة نهاية الأسبوع منذ افتتاحه.

وأكد عدد من زائري بورسعيد أن سوق السمك اكتسب شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأحد أهم المناطق الخدمية التي يتوجه إليها الزائرون لتناول الغذاء بعد جولتهم بمدينة بورسعيد، فضلا عن شراء مختلف أنواع الأسماك ذات الأسعار المتميزة، حيث يعتبر سوق الأسماك الجديد سوقًا خدميًا متكاملًا لكل أهالي بورسعيد ونقلة كبرى لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن.

وأكد المواطنون من محافظة بورسعيد أنه جرى إقامة سوق بورسعيد على أحدث مستوى عالمي، مشيدين بالحفاظ على المستوى الحضاري للسوق وذلك نتيجة إدارته من خلال شركة متخصصة في أعمال الإدارة و الأمن والنظافة من خلال منظومة إلكترونية متكاملة.

و يعد سوق الأسماك الجديد واجهة حضارية لمدينة بورسعيد، حيث تم تصميم السوق على أحدث طراز ويعد الاول من نوعه، ويتوافد الآلاف يومياً على سوق الأسماك بمحافظة بورسعيد والذي يُقام على مساحة 20.700 ألف متر مربع ويضُم السوق 82 محل تجزئة بمساحة 20 مترًا، و104 محلات "سريحة" بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترًا، ومطعمين على مساحة 100 متر، فضلاً عن عدة أفران للأسماك ومحال للتنظيف، بجانب تزويده بكل الإمكانات والخدمات اللوجيستية