انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد صفع كريس روك.. أول تعليق لزوجة ويل سميث على الواقعة «فيديو» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 06:54 مساءً - محمد السيد - /701771/بعد-صفع-كريس-روك-أول-تعليق-لزوجة-ويل-سميث-على-الواقعة-فيديو

علقت زوجة الفنان ويل سميث على الواقعة التي شغلت السوشيال ميديا الفترة الماضية، وهي صفعة ويل سميث لـ كريس روك بعدما تنمر على زوجته المصابة بالثعلبة، وذلك أثناء حلولها ضيفة في برنامج ريد تيبل توك، لموقع billboard الأمريكي.

دوت الخليج يرصد لكم أول تعليق لـ جادا بينكيت زوجة ويل سميث على واقعة الصفع

جادا بينكيت عن الواقعة

أعربت جادا بنكيت عن أمنيتها في الصلح بين زوجها ويل سميث وكريس روك، بعد تلك الواقعة، وقد أشارت إلى أنها لتلقت العديد من الرسائل بعد واقعة الأوسكار من أشخاص مصابين بداء الثعلبة مثلها.

ومن الجدير بالذكر، أصدرت أكاديمية الفنون في هوليوود، قرار بمنع النجم ويل سميث من حضور حفل توزيع الأوسكار لـ 10 سنوات مقبلة، وجاء ذلك رغم تقديم ويل سميث استقالته من الأكاديمية قبل القرار بأيام.

وقف ويل سميث بعد الواقعة

وجاء بيان اكاديمية الفنون ضد ويل سميث بأن الأخير قام بانتهاك معايير السلوك بالأكاديمية ، بما في ذلك الاتصال الجسدي غير الملائم ، والسلوك المسيء وتعريض نزاهة الأكاديمية للخطر، ومن المقرر ان يواجه عقوبات أخرى بعد انعقاد أجتماع المجلس في 18 إبريل المقبل.

واقعة ويل سميث بحفل الأوسكار تثير جدل العالم

أثارت صفعة ويل سميث لـ كريس روك، في حفل الأوسكار الماضي، بعد سخريته من زوجته، جدل مواقع التواصل الأجتماعي حول العالم، وبعدها خرج ويل سميث ليعتذر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "إن العنف بجميع أشكاله سام ومدمر، كان سلوكي في حفل توزيع جوائز الأوسكار الليلة الماضية غير مقبول ولا يغتفر، النكات على حسابي هي جزء من الوظيفة، لكن النكات حول حالة جادا الطبية كانت أكثر من أن أتحملها وكان رد فعلها عاطفيًا".

وتابع: "أود أن أعتذر لك علنًا يا كريس كنت خارج الخط وكنت مخطئا أشعر بالحرج وأفعالي لم تكن مؤشرا على الرجل الذي أريد أن أكونه، لا مكان للعنف في عالم الحب واللطف، أود أيضًا أن أعتذر للأكاديمية ومنتجي العرض وجميع الحاضرين وكل من يشاهده حول العالم، أود أن أعتذر لعائلة ويليامز وعائلة الملك ريتشارد، يؤسفني بشدة أن سلوكي قد لوث ما كان رحلة رائعة لنا جميعًا”.