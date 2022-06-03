تموين الأقصر صرف مقررات شهر يونيو بملغ 6.4 مليون جنية وتحرير 27 محضرا للمخالفين

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القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 06:54 مساءً - محمد السيد - /701764/تموين-الأقصر-صرف-مقررات-شهر-يونيو-بملغ-64-مليون-جنية-وتحرير-27-محضرا-للمخالفين

تابع الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقص، حركة الأسواق والمخزون الإستراتيجي والمخابز، وكل ما يتعلق بالأمن الغذائي بالمحافظة وتوريد القمح المحلي، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بمتابعة الحالة التموينية بدائرة المحافظة.

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وأضاف الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين، أنه أسفر ذلك فى عمل المخابز والمطاحن تم صرف كمية قدرها 2,8 مليون رغيف خبز بلدي مدعم بالبطاقات التموينية للمستفيدين، وصرف كمية قدرها 429 طن دقيق مدعم من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية للمستفيدين.

صرف مقررات شهر يونيو2022

كما تم صرف مقررات شهر يونيو 2022 سلع تموينية بمبلغ 6,4 مليون جنيه بنسبة 15% بموجب البطاقات التموينية وجاري الصرف دون أدنى معوقات في ظل توفر جميع السلع التموينية، كما تمكن رجال التموين من صرف سلع حرة من المنافذ التموينية بمبلغ 203 آلاف جنيه فارق نقاط الخبز لعدد 11085 بطاقة تموينية، حيث قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم من الشهر الماضي.

تحرير 22 مضر ومخالفة تموينية

وأوضح الدكتور تامر صلاح، أنه بالنسبة للمجهودات الرقابية تم تحرير عدد 22 محضرا ومخالفة تموينية ضد المخابز والأنشطة الأخرى المخالفين للقرارات والقوانين الوزارية التموينية، ومن أبرز المحاضر المحررة تم تحرير عدد 5 محاضر ضد مزارعي القمح للتصرف في كمية قدرها 234 أردبا وعدم توريدها، وضبط عدد 9 شيكارة دقيق بلدي مدعم وعدد 11 شكارة نخالة خشنة قبل بيعها بالأسواق، وجاري المتابعة المستمرة للأسواق وجميع الأنشطة التموينية.