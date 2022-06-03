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القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 06:54 مساءً - محمد السيد - /701762/أمن-بني-سويف-يكشف-غموض-العثور-على-جثة-سائق-توكتك-بمدينة-ببا

كشفت الأجهزة الأمنية ببني سويف، غموض واقعة العثور على جثة شاب يعمل "سائق توك توك" مقتولا وسط الزراعات بمدينة ببا جنوب المحافظة، حيث تبين أن وراء الواقعة "عاطل" أقدم على قتله لسرقة التوك توك والهاتف المحمول الخاص به.

دوت الخليج

وكان أهالي عزبة صالح قنديل التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، عثروا، الإثنين الماضي، على جثة شاب بإحدى الأراضي الزراعية، ونقلتها سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

العثور على جثة شاب بإحدى الأراضي الزراعية

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بإبلاغ أهالي عزبة صالح قنديل التابعة لدائرة مركز شرطة ببا جنوب المحافظة، بالعثور على جثة شاب "ثلاثيني" بإحدى الأراضي الزراعية.

نقل الجثمان إلى مستشفى ببا المركزي

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة ببا إلى موقع البلاغ، وتبين أن الجثة لشاب يدعى "محمد عبد النبي إبراهيم" يبلغ من العمر 30 عامًا، مقيم بقرية الفاوريقة التابعة لمركز ببا، وتم استدعاء سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف، نقلت الجثة إلى مستشفى ببا المركزي، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى ببا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

تشكيل فريق بحث لكشف ملاباسات الحادث

وبعرض الأمر على اللواء أسامة جمعة، مدير المباحث الجنائية أمر بتشكيل فريق بحث لسرعة كشف ملابسات الحادث وضبط مرتكبيه، وضم الفريق: العميد عصام محمود رئيس فرع البحث جنوب بني سويف، والعقيد عبدالمنعم الحميلي مفتش مباحث ببا، والرائدين أحمد جمال ومحمد عادل معاون أول مباحث ببا، وتوصلت تحريات فريق البحث أن وراء الواقعة عاطل ومقيم بمدينة ببا .

ضبط المتهم

وتمكن الرائدين أحمد جمال ومحمد عادل، من ضبط المتهم بعد عمل عدة أكمنة ثابتة وأخري متحركة، وبمواجهته بالواقعة أقر تفصيلا لمرور بضائقة مالية فخطط لسرقة المجني عليه بعد قتله وحصل على التوك توك والموبايل الخاصين بالمجني عليه، وأرشد عن المسروقات.

النيابة العامة تتولى التحقيق

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، لتولي التحقيقات في الحادث.