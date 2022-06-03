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القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 06:54 مساءً - محمد السيد - /701758/توريد-600-ألف-طن-و433-كيلو-من-القمح-لشون-وصوامع-الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على انتظام توريد القمح اليوم، وبلغ 2791 ألف طن و 506 كيلو قمح محلي وبلغ توريد القمح من بداية الموسم حتى الأمس 606020 ألف طن و 937 كيلو قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 608812 طن 443 كيلو قمح.

دوت الخليج

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية بلغت 423 ألف و222 فدان تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.

عملية تخزين القمح

ولفت المحافظ، إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها وإستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

وشدد غراب، على أهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بانحاء المحافظة لتيسير الوصول اليها بسيارات القمح الذى يتم توريده، مؤكدا على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الاجهزة للتعامل فورا لإزلة أية معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول على مستوى المحافظة .

مناشدة المزارعين

ناشد المحافظ المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

يشار أن المحافظة بها 55 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية ومعده مسبقا لاستقبال القمح المحلي من المزارعين والموردين.

إزالة 166 إعلان مخالف وبدون ترخيص بالشرقية

وفي سياق أخر أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين تطبيقاً للقانون ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

ومن جانبها أشارت الأستاذة هبه عبد التواب مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام، إلى أنه يتم شن حملات يومية لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع ليصل إجمالي ماتم رفعه خلال أسبوع 166 إعلان مخالف وبدون ترخيص بواقع عدد 10 إعلانات بمركز ومدينة الزقازيق وعدد 18 إعلان بحى أول الزقازيق.

إزالة الاعلانات المخالفة

كما تم إزالة عدد 15 إعلان بحي ثاني الزقازيق وعدد 11 إعلان بمركز ومدينة فاقوس وعدد 100 إعلانات بمركز ومدينة الحسينية وعدد21 إعلان بمركز ومدينة منيا القمح وعدد 9 إعلانات بمركز ومدينة ههيا وعدد17 إعلان بمركز ومدينة أبوكبير وعدد 15 إعلان بمركز ومدينة الإبراهيمية وعدد 20 إعلان بمركز ومدينة ديرب نجم وعدد 10إعلانات بمركز ومدينة بلبيس وعدد 10 إعلانات بمركز ومدينة أبو حماد ويأتى.

الحفاظ على الذوق العام

ويأـي ذلك في إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها مدن المحافظة.

وأكد محافظ الشرقية، على متابعته الدورية لأعمال إزالة الإشغالات والإعلانات من الشوارع من خلال الجوالات المفاجئة للتأكد التام من إزالتها.