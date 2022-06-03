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القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 06:54 مساءً - محمد السيد - /701782/فوائد-البنك-الأهلي-المصري-NBE-على-أعلي-شهادة-أعرف-طريقة-شرائها

فوائد البنك الأهلي المصري NBE على أعلي شهادة سؤال يشغل أذهان المواطنين سواء عاديون أو عملاء البنك الأهلي المصري ويرغبون ادخار أموالهم خاصة بعد رفع فوائد البنوك، ويقدم دوت الخليج كافة التفاصيل عن شهادة البنك الأهلي المصري الأعلي عائد وطريقة شرائها للتيسير على متابعيه.

شهادة البنك الأهلي المصري الأعلي عائ د

إليكم كافة التفاصيل عن شهادة البنك الأهلي المصري الأعلي عائد وكيفية شرائها كالآتي:

- أجل الثلاث سنوات وعند التجديد أو الشراء.

- عائد سنوي بنحو 14% و بدلا من 11%.

- إمكانية صرف العائد شهريًا.

طريقة شراء شهادة الـ 14% من البنك الأهلي المصري

يتم شراء شهادة الـ 14% من البنك الأهلي المصري سواء من الإنترنت ومن فروع البنك من خلال الآتي:

يمكن شراء شهادة الـ 14% من البنك الأهلي المصري يتم الشراء بعد إيداع المبلغ المحدد في حساب التوفير أو الجاري أو الخصم من الحساب في حال وجود رصيد يوازي القيمة التي يرغب العميل شرائها.

ويجب إحضار صورة الرقم القومي للعميل حتى يتمكن من شرائها من أحد فروع البنك الأهلي المصري على مستوي الجمهورية، وادخار أمواله بطريقة شريعة خاصة بعد أن أكدت دار الإفتاء المصرية أن شهادات الادخار من من البنك الأهلي المصري وفوائدة جائزة وليس فيها أي حرمانية أو مشكلة تعرقل صرفها أن وتجعل عملاء البنك الأهلى المصري يشعرون بالذنب.