بنك مصر يزف بشرة لأصحاب حسابات التوفير

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القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 06:54 مساءً - محمد السيد - زف بنك مصر بشرة لأصحاب حسابات التوفير الجارية، بارتفاع أسعار الفوائد على حسابات التوفير الجارية من بنك مصر في ظل تساؤلات عملاء بنك مصر للشهادات والحسابات الجارية عن مصير الفوائد بعد قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، فيعد الشاغل الأكبر في أذهانهم هى نسبة الفوائد، وهو مايقدمه دوت الخليج بمعرفة آخر أنباء عن حسابات بنك مصر.

بنك مصر

أعلنت لجنة أليكو بـ بنك مصر خلال الساعات الماضية، فوائد حسابات التوفير الجارية ذات الدخل اليومي والمتقاعدين بنسبة قد تصل إلي 2 % ويعتبر ذلك القرار الأول من نوعه في بنك مصر بعد قرار البنك المركزي بقرار رفع سعر الفائدة علي الإقراض والايداع.

فوائد بنك مصر

ثبتت أسعار الفائدة في بنك مصر على حسابات التوفير المنتظمة وأيضا علي حسابات توفير الشباب، ويرجع السبب في ذلك إلى ارتباط بنك مصر بأسعار الفائدة على الودائع بالبنك المركزي المصري النسبة التي قد تقبلها بعض البنوك المصرية مع بعض الحسابات والشهادات والقروض أي العائد اليومي والحسابات الجارية لأصحاب المعاشات.

رفع الفوائد

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري رفعها بنسبة 2٪ بعد رفعها بنسبة 1٪ مع تثبيت متوسط ​​سعر الفائدة على الودائع (الممر) إلى 11.25٪ ومتوسط ​​سعر الفائدة على القروض إلى 12.25%.