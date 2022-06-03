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القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /701734/استمرار-الانخفاض-غير-المسبوق-سعر-الحديد-والأسمنت-للمستهلك-اليوم

سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم.. شهد استقرارًا نسبيًا، وذلك بعد الانخفاض الذي شهدت أسعار مواد البناء خلال شهر مايو الماضي، وذلك نتيجة التراجع الكبير في أسعار الخامات في البورصات العالمية، حيث انخفض سعر الحديد تقريبًا بقيمة 2000 جنيه، فيما تراجع سعر الأسمنت من 100 جنيه إلى 200 جنيه تقريبًا، وسط توقعات بمزيد من الاتخفاض خلال الفترة المقبلة.

وفيما يلي، يستعرض موقع دوت الخليج سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم..

سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم في مصر

وشهدت أسعار حديد التسليح ثباتا سعريا اليوم الجمعة 3-6-2022، في الأسعار الرسمية، حيث بلغ سعر الحديد في شركة عز 18170 جنيهًا للطن، ومصر ستيل 18900 جنيه، والسويس 19100 جنيه. وسجل سعر الحديد في المصريين 19100 جنيه للطن.

سعر الحديد فى مصر اليوم

- سعر طن الحديد في شركة عز وصل إلى 18170 جنيه - سعر طن الحديد شركة السويس للصلب في المصنع وصل إلى 19100 جنيه شاملا القيمة المضافة - سعر طن الحديد شركة المصريين وصل إلى 19100 جنيه تسليم أرض المصنع - سعر طن الحديد في شركة مصر ستيل وصل إلى 18900 جنيه تسليم أرض المصنع - سعر طن الحديد في السويس وصل إلى 19100 جنيه للطن تسليم أرض المصنع - سعر طن حديد الجارحي 19 ألف جنيه.

سعر الأسمنت في مصر اليوم

- سعر طن الأسمنت بالسوق المحلي أرض المصنع 1550 جنيها - سعر طن الأسمنت شركة النصر 1480 جنيها للطن تسليم أرض المصنع - سعر طن الأسمنت شركة قنا 1340 جنيها للطن تسليم ارض المصنع - سعر طن الاسمنت شركة السويس 1370 جنيها للطن تسليم أرض المصنع

سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم

وتشير التوقعات إلى استمرار انخفاض سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم، حيث صرح أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أنه يتوقع انخفاضا جديدا في أسعار الحديد في مصر خلال الأسبوع الأخير من مايو المنصرم على أن يتراجع الطن في مصر ألف جنيه جديدة على أن يكون السعر العادل للحديد 16 ألف جنيه، ليتراجع سعر طن الحديد تقريبا 7.500 جنيه.