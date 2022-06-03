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القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /701731/مفيش-رجالة-فتاة-هندية-تقرر-الزواج-من-نفسها

في خطوة جريئة و خارجة عن المألوف، أعلنت إحدى الفتيات، عن اعتزامها للزواج من نفسها، حيث أنها تخطط لإقامة حفل الزفاف هذا الشهر .

دوت الخليج

فتاة هندية تقرر الزواج من نفسها

كشاما بيندو، فتاة هندية تبلغ من العمر 24 عاما، قررت الزواج من نفسها، بإعلانها إقامة حفل زفاف خلال الأيام الجارية، علي أن تقضي شهر عسل لمدة أسبوعين بعد حفل الزفاف.

حفل الزفاف التي أعلنت عنه كشاما بيدو، يشمل كافة العناصر التقليدية لحفل زفاف هندي، مثل حفل Saat Phere وتطبيق Sindoor – علامة قرمزية تشير إلى أن المرأة متزوجة، إلا أن الشيء الوحيد الذي سيتغيب عن الزفاف هو العريس وموكب “baraat” المرتبط به.

وقالت بيدو: ليس لدي لرغبة في الزواج، لكني أريد أن أصبح عروسا، لذلك قررت الزواج من نفسي.

الزواج بالنفس يعد التزام بأن تكون لنفسك

وأشارت بيدو، إلي أن الزواج بالنفس يعد التزام بأن تكون لنفسك وحبا غير مشروط لنفسك، كما أنه أيضا فعل قبول الذات، لافتة أن الناس يتزوجون بمن يحبونه، مضيفة: وأنا أحب نفسي لذلك نفسي هي العرس.