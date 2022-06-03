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القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /701730/خالد-عليش-ردا-على-اتهامات-طليقته-بحارب-إني-أشوف-بنتي-وبتاخد-فلوس-كتير

دوت الخليج يرصد رد خالد عليش

رد خالد عليش

كتب الفنان خالد عليش عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “الحقيقة بقف كتير اودام ناس معرفش بيفكرو ازاي.. المفروض ما نرددش كلام و خلاص عشان احنا مش بغبغانات.. احنا ربنا ادانا عقل نفكر بيه.. يعني بحارب اني اشوفها بقالي سنة.. و علي حسب تصريحاتكم واعدها بالسفر يعني النية موجودة”.

وأضاف: “بس اسفرها ازاي و انا مش عارف اشوفها ساعتين تلاتة.. ده يوم المنى انا ماماتها توافق اني اسفرها و نسافر انا وهي لوحدنا.. يتقال ده بخيل و مش عايز يدفع للبواب كم جنيه عشان يغسل عربيتها و انا بعيد اصلا عشان اجي احاسب البواب و هي بتاخد الافات يتقال ده مقصر في المصاريف”.

وتابع: “يتقال ده مدفعش فلوس التمارين اللي انا مش عارف اشوفها و معرفش بتروح ولا لأ و بتروح كل الحاجات اللي بيتقالي عليها ولا لأ و انا بدفع الافات تانية و تردد ما بيدفعش.. يتقال دي جابت كب كيك اومال المبالغ اللي بتدفع في الشهر دي بتدفع ليه ؟؟؟؟ و يتردد ده ما بيدفعش”.

أزمة خالد عليش وطليقته

وكتب أيضًأ: “انا عايز اقفل الموضوع و ما اتكلمش فيه اكتر من كده بس بلاقي كلام مستفز اللي عايز يحل بيحل مش بيقعد يرغي انا عارض الصلح من خلال الاهل و الاصدقاء و المعارف و المحامين بالمناسبة و مع ذلك بيكون الرد لأ.. لدرجة اني عرضت الصلح امبارح في كومنت اتمسح و اتعملي بلوك.. انا طلبي شرعي و بسيط اشوف بنتي بشكل انساني و افسحها و اخرجها و اسفرها و اعيش دوري كأب”.

واستكمل: “مكنتش عارف اشوفها بشكل منظم فأضطريت اسفا اني الجأ للقضاء اللي اداني رؤية ٦ ساعات في مركز شباب اتحايلت انه ما يتنفذش و اشوف البنت بالود منفعش روحت مرتين تلاتة و مقدرتش استحمل لا انا ولا البنت.. طيب اعمل ايه ما انا بقول الود اهو.. انا مش عارف بتعاقب ليه ؟؟ وعلي ايه ؟.. انا اسف اني رفعت قضية لازم افضل مذلول عشان اشوف بنتي اللي هي حقي”.

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واختتم: “الموضوع لا محتاج ناس تتشهر على قفايا ولا تصريحات.. الموضوع يخلص في قعدة.. واللي خلاني لجأت اني اكتب ده و اللي قبله اني مش لاقي حل ودي ولا حد يتدخل بالرغم ان بقالي سنتين بيتقال عني كلام مش حقيقي مع اني بدفع اللي مطلوب مني و كله تمام بس مكنش هاممني ارد و باللي بيتعمل دلوقت شوية و هابطل ارد و اسيب اللي يقول يقول”.