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القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /701727/محافظ-القليوبية-ومدير-الأمن-يقودان-حملة-لإزالة-الإشغالات-والتعديات-بشوارع-مدينة-بنها

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة بنها بالتنسيق مع شرطة الإشغالات والمرافق والمرور حملة مكبرة قادها اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء غالب مصطفى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، وذلك لإزالة الإشغالات المتواجدة بشوارع وميادين مدينة بنها لتطهير وإزالة كل الإشغالات والمظاهر العشوائية وفروشات الباعة الجائلين والأرصفة والتندات والأسوار المخالفة.

دوت الخليج وركزت الحملة جهودها بشوارع وسط مدينة بنها وشارع عطا وشارع سعد زغلول وشارع غرب الإستاد ومنطقة عزبة السوق والحرس الوطني ووابور الثلج والمنشية وذلك استمرارا لاتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة لضبط الشارع، وفرض القانون، وفتح الشوارع والأرصفة أمام المارة وتيسير الحركة المرورية.

تحرير محاضر إزالة فورية

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 227 محضر إزالة فورية، وتحرير عدد 217 محضر إزالة بائع متجول، وتم تحرير 71 محضر إشغال طريق، وتحرير عدد 59 محضر نظافة عامة، وعدد 7 محضر بيئة، و17 محضر إزالة نصبة شاي و4 عربة كارو كبير و7 عربة يد و37 محضر تنده مخالفة، و19 محضر إزالة وصلات كهربائية، و43 محضر إزالة إعلانات مخالفة.

رفع آثار الباعة الجائلين والإشغالات

وأكد المحافظ، على أنه تم رفع آثار ومخلفات الباعة الجائلين والإشغالات وتطبيق القانون وتحرير المحاضر واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق مشيرا إلى استمرار شن حملات لإزالة الإشغالات ورفع التعديات على حرم الطريق بشوارع المدينة لتحقيق الانضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، ونقل الباعة الجائلين إلى الأماكن والأسواق المخصصة لهم وأشار المحافظ، إلى أن هناك متابعة مستمرة ويومية من جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بجميع الشوارع والأسواق العشوائية التي تم إزالتها، وذلك لمنع عودة كافة أشكال التعديات والمخالفات بها.

التصدي لظاهرة الإشغالات والتعدي على الشوارع

ووجه الهجان، بضرورة التصدي لظاهرة الإشغالات والتعدي على الشوارع، وانتشار الباعة الجائلين وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم والتي تسبب إشغال وإعاقة المرور بالطريق العام وانتشار المخلفات وإلقاء القمامة بها وتأتي الحملة في إطار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية الأمن لرفع وإزالة كافة الإشغالات من الشوارع بالمدن ومن على الأرصفة لسهولة حركة المرور وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أي تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين .

وأعرب المواطنين خلال الحملة عن سعادتهم لجهود المحافظة في إزالة تلك الإشغالات وفروشات الباعة الجائلين، فقد كانت تمثل لهم عائقا خلال سيرهم بالشارع إضافة إلى الاختناقات المرورية والمظاهر غير الحضارية أمام عماراتهم ومنازلهم السكنية .