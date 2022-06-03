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القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /701705/فرحة-الجمهور-بجوني-ديب-وخالد-عليش-يستغيث-لرؤية-ابنته-والشعب-المصري-ينتفض-لـ-اهانة-أم-كلثوم-ملخص-الأحداث-الفنية-في-اسبوع

شهدت الساحة الفنية خلال الأسبوع المنقضي عدد من القضايا المثيرة للجدل بداية من واقعة منع مخرج شهير من دخول مهرجان كان السينمائي وصولة لواقعة اهانة كوكب الشرق أم كلثوم، وتصريحات حنان ترك في أول ظهور لها على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، ويرصد دوت الخليج أهم تلك الأحداث خلال السطور التالية.

واقعة مهرجان كان السينمائي

بدأت الأحداث المثيرة خلال الأسبوع المنقضي بحفل ختام مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 75، الذي شهد عدد من الإطلالات العارية على ريد كاربت المهرجان، ولكن كانت من أكثر الأحداث المثيرة للجدل هي منع المخرج الكندي الشهير كيلفن ريدفيلز من المرور على السجادة الحمراء ولكن منعه منظمي حفل الختام بسبب ارتدائه حذاء غريب مصنوع يدويا.

وكان الحدث الثاني هو فوز فيلم صبي من الجنة" والذي يخوض بطولته 3 ممثلين فلسطينيين الأصل وهم توفيق برهوم، محمد بكري، مكرم خوري، والمتهم باساءة الاسلام بجائزة المهرجان.

سمير صبري وقصة انجابه

أثار الفنان سمير صبري الجدل حول حقيقة انجابه منذ وفاته حتى الأنـ بدأها بنفي الناقد الفني طارق الشناوي مؤكدا أن سمير صبري لم يضع اسم نجله ضمن الوارثين، ليخرج الماكير محمد عشوب مصرحا بأن لسمير صبري ولدين أحدهما يدرس كلية الطب والأخر من فنانة شهير ادعى البعض بأنها الفنانة سماح أنور.

في حين خرج مخرج برنامج “ذكرياتي” الذي كان يقدمه الفنان سمير صبري، وأكد أن الفنان الراحل أخبره من قبل عن ابنه الطبيب الذي أنجبه وهو في سن الـ 18 عام، لكن علاقته بسماح أنور لم تتخطى الصداقة.

جوني ديب وأمبر هيرد

تفاعل عدد كبير من الجمهور في مصر ودول العالم مع قضية النجمين العالمين جوني ديب وطليقته أمبر هيرد الذي رفع كلا منهما على الأخر قضية تشهير واستمرت القضية طويلا، انتهت لصالح جوني ديب اذ أمرت المحكمة بتغريم أمبر هيرد 15 مليون دولار أمريكي، الأمر الذي استقبله الجمهور بفرحة عريمة مهنئين جوني ديب بالقضية.

خالد عليش وطليقته

وظهر ثنائي أخر على نفس السياق بين أمبر هيرد وجوني ديب، وهما الفنان خالد عليش وطليقته الفنان ميما الشامي، الذين يخوضان صراع في المحاكم الأن على حضانة ابنتهما، اذ اتهم عليش الشامي بمنعه عن رؤيته لابنته، ما جعل عدد كبير من الجمهور بتعاطف معه وأصدرت المحكمة قرار برؤيته لابنته لمدة 11 ساعة أسبوعيا، من جانبة خرج محامي ميما الشامي في لايف لـ دوت الخليج ليكشف حقيقة الأمر زاعما بأن خالد عليش أساء التعامل مع ابنته، ويستغلها ويشهر بطليقته من أجل ركوب التريند.

واقعة اهانة ام كلثوم

خرج شاعر شهير يدعى ناصر دويدار في إحدى الندوات الثقافية تعمد فيها إهانة المطرب أحمد رامي وكوكب الشرق أم كلثوم مصرحا بعلاقاتها المتعددة مع الرجال، ليتنفض الشعب المصري ضده، وتخرج جمعية المؤليفين والملحنين، فضلا عن نقابة المهن الموسيقية لتحذره وتدينه على تلك الواقعة.

سلاف فواخرجي ورؤيتها للأنبياء

صرحت الفنانة سلاف فواخرجي، برؤيتها لجميع الأنبياء في منامها، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج “كتاب الشهرة” المذاع عبر قناة الجديد ويقدمه الإعلامي علي ياسين، اذ قالت :” أنا حدا كتير بيعيش أحلام ليلية معينة، وبشوف رؤية كتير، وبشوف أنبياء كتير، وشفت كل الأنبياء. من فترة شفت الست رُقية كانت بتناديني أروح لعندها، فاتنكرت ورحت مع صديقتى على الجامع”.