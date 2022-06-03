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القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /701739/عناوين-شركة-أمان-للقروض-الشخصية-وتمويل-المشروعات

ينشر دوت الخليج عناوين شركة أمان للقروض الشخصية، وتمويل المشروعات الصغيرة حيث أن الكثير لايعلم الخدمات التى توفرها شركة أمان وكيفية التقديم على قروض شركة أمان وعناوين فروع شركة أمان على مستوى الجمهورية.

شركة أمان توفر شركة أمان العديد من القروض والأموال لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مما يعمل على الحد من البطالة وفتح أفاق لمشروعات جديدة والنهوض بالاقتصاد القومي. عناوين شركة أمان إليكم عناوين شركة أمان في مختلف المحافظات على النحو التالي: - حدائق القبة : 123 شارع مصر والسودان -عمارة المحروسة - الدور الأول. - دار السلام : 197 شارع أحمد زكي البساتين.. شقة رقم 2. - المرج :2 شارع مصطفي إبراهيم إمام محطة مترو المرج شقة رقم 2 بالدور الأول. - حلوان : 34 عواید شارع احمد زکی من کد ستر حلوان. - الحي العاشر : محل رقم 2 عمارة رقم 4 مشروع أبراج صفوة الميثاق. - الجيزة - شارع مراد : 48 شارع الجيزة - برج الأورمان أمام مجلس الدولة. - أسيوط - فرع القوصية : شقة رقم (1) بالدور الأول عقار رقم 5 من ش جمال عبد الناصر (الري سابقا) بذلك يكون اتضح لكم كل مايخص عناوين شركة أمان للقروض الشخصية وتمويل المشروعات، وأنشطتها.

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