موقع دعم مصر البطاقة التموينية 2022 خطوات تحديث بطاقة التموين إلكترونياً عبر الموقع الرسمي لوزارة التموين

تسعى الوزارة المصرية للتموين والتجارة الداخلية دائماً التيسير على المواطنين المصريين لذلك قامت بإطلاق الموقع الإلكتروني دعم مصر الذي يمكن من خلاله التحديث الجديد لبطاقات التموين، من خلال إضافة رقم موبايل مسجل في إحدى شركات فودافون أو موبينيل أو اتصالات أو شركة وي بإسم صاحب البطاقة رباعي مطابقاً اسمه في البطاقة الشخصية، لكى لا يتم وقف صرف السلع التموينية التي يتم صرفها شهرياً على بطاقة التموين.

موقع دعم مصر الإلكتروني لتحديث بطاقة التموين 2022

تسهيلاً على كافة المواطنين المصريين كشفت الوزارة المصرية للتموين والتجارة الداخلية، عن إمكانية تحديث بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر الإلكتروني بطريقة سهلة ومبسطة فقط قم بإتباع هذه الخطوات على التوالي:

يجب الدخول إلى موقع دعم مصر الإلكتروني من هنا .

ستظهر لك على الشاشة إختيارات عديدة قم بالنقر على اختيار الخدمات التموينية المتوفرة. سيظهر لك خيار تفعيل البطاقة التموينية قم بالنقر عليه، ثم تريث دقائق قليلة حتى يتم إرسال رسالة إليك نصية تحتوي على الرقم الخاص بك السري . ستظهر أمامك خانة فارغة يجب إضافة رقم الموبايل المسجل بإسم صاحب البطاقة ويرجى التأكد من كتابة 11 رقم بشكل صحيح. قم بالنقر على إرسال رقمك السري الخاص بك مرة ثانية على على رقم الموبايل الذي قمت بإدخاله. ستظهر لك خانة فارغة خاصة برقم بطاقة التموين قم بكتابة الرقم المكون من 12 رقم ثم قم بالتدقيق من كتابته بشكل صحيح. ثم يجب النقر على الخيار الخاص بإرسال كلمة المرور.

الخدمات الرقمية في مصر

هي بوابة خدمات حكومية مجانية من خلال الموقع الرسمي بوابة مصر الرقمية يتم من خلاله تقديم العديد من الخدمات، يواصل الموقع الإلكتروني “دعم مصر” إتاحة الخدمة الجديدة الخاصة بتحديث بطاقة التموين من خلال إضافة رقم المحمول الخاص اسم صاحب البطاقة التموينية، يتم إتاحة هذه الخدمة مجاناً حتى انتهاء المدة المحددة من قبل وزارة التموين، فيما تم استثناء أسر السجناء أو كبار السن الذين تم تسجيل بطاقة التموين باسمهم، ولا يستطيعون الحركة بأن ينوب مكانهم أحد ذويهم لإجراء التحديث.