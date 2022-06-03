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طقس السبت: حار بأغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 02:23 مساءً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت ، طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد،  لطيف على السواحل الشمالية.

 

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا سيشهد نشاط رياح على مناطق متفرقة من كافة أنحاء البلاد.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 35  درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.

 

 

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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