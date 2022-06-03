أخبار مصرية

غلق شارع على أمين بمدينة نصر كليا لتنفيذ أعمال المونوريل

0 نشر
أيمن يوسف 2022-06-03 14:00 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع "المونوريل".

وأوضحت الإدارة العامة لمرور القاهرة أن هذا الأمر يتطلب الغلق الكلى لشارع على أمين بمدينة نصر، بالوصلة من تقاطعه مع شارع الخليفة الظافر وحتى شارع البخارى، بالاتجاه القادم من شارع امتداد رمسيس، مع تحويل حركة المرور اتجاه الطريق الممهد بجزيرة المنتصف (داخل منطقة الأعمال)، على أن يتم تنفيذ الأعمال اعتباراً من (الساعة 12 صباحاً يوم الجمعة الموافق 3 يونيو 2022 لمدة زمنية 30 يوما ليلاً ونهارا.

 

كما تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللافتات التحذيرية والإرشادية الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غلق شارع على أمين بمدينة نصر كليا لتنفيذ أعمال المونوريل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا