غلق شارع على أمين بمدينة نصر كليا لتنفيذ أعمال المونوريل

جدة - نرمين السيد - عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع "المونوريل".





وأوضحت الإدارة العامة لمرور القاهرة أن هذا الأمر يتطلب الغلق الكلى لشارع على أمين بمدينة نصر، بالوصلة من تقاطعه مع شارع الخليفة الظافر وحتى شارع البخارى، بالاتجاه القادم من شارع امتداد رمسيس، مع تحويل حركة المرور اتجاه الطريق الممهد بجزيرة المنتصف (داخل منطقة الأعمال)، على أن يتم تنفيذ الأعمال اعتباراً من (الساعة 12 صباحاً يوم الجمعة الموافق 3 يونيو 2022 لمدة زمنية 30 يوما ليلاً ونهارا.

كما تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللافتات التحذيرية والإرشادية الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.