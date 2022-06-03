جامعة قناة السويس: 5 آلاف و256 طالبا وطالبة أدوا الاختبارات إلكترونيا

جدة - نرمين السيد - وأوضح مندور حسب بيان صادر اليوم الجمعة، أن الاختبارات يتم إجراؤها باستخدام منظموتين، الأولى منظمومة "Gourmet" تحت إشراف الجامعة ويتم اختبار طلاب كلية الصيدلة وطب الأسنان وكلية الآداب وكلية الزراعة. كما تقوم الجامعة باستخدام منظمومة أخرى هى "MKCL" للاختبارات الإلكترونية تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات.

وأعلن أن الجامعة بصدد الانتهاء قريبا من تشغيل معملى الاختبارات الإلكترونية بكلية طب الأسنان بسعة 120 طالبا وكلية الآداب بسعة 100 طالب على هذه المنظومة.

وأشار إلى أن طلاب كليات الطب البيطرى والتمريض والصيدلة يؤدون الاختبارات على هذه المنظمومة، وتم تدريب جميع أعضاء هيئة التدريس على استخدام تلك المنظمومة، مشيدا بمركز الاختبارات الإلكترونية ووحداته بالكليات تحت إشراف الدكتورة غادة حداد المدير التنفيذى للمركز، وذلك لمجهوداتهم فى إنجاح منظومة الاختبارات الإلكترونية بالجامعة.