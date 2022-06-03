وزيرة التضامن: الرئيس السيسى يوجه الحكومة ببذل قصارى الجهد لدعم شعب لبنان

وشددت وزيرة التضامن على أن الرئيس السيسى يوجه دائما الحكومة نحو بذل قصارى الجهد لدعم الشعب اللبنانى كى يمر من المحنة التى يمر بها.
جاء ذلك فى تصريحات لها اليوم عقب لقائها مع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ضمن وفد المجلس التنفيذى لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب الذى يزور لبنان للاطلاع على الأوضاع وتبادل التجارب وبحث سبل تقديم المساعدة.
وقالت القباج إن لبنان يحتاج من يمد إليه يد المساعدة خصوصا فى أوقات الأزمات المتتالية، منها العالمية المشتركة ومنها المحلية العابرة والطارئة، موضحة أن الهدف من الاجتماع التخطيط معا من أجل نتائج على أمل أن تحمى الفئات المتأثرة بالأزمات، من أسر فقيرة من خلال تأمين الحماية الاجتماعية ومد شبكات الأمان او من خلال التمكين الاقتصادى لأعادة تدوير عجلة الإنتاج.
وأوضحت أن لبنان لديه الكثير من الثروات التى يمكنه استثمارها فى بناء الانسان والقيام بمشاريع مختلفة، معبرة عن ثقتها قدرة لبنان على العودة بقوة أكثر من قبل، فى وطن من الرخاء والتنمية فى القريب العاجل.
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