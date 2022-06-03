سعفان يستعرض إنجازات مصر فى قوانين العمل وتوافقها مع المعايير الدولية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على هامش رئاسة وزير القوى العاملة وفد مصر الثلاثى فى الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولى المنعقدة حاليا بقصر الأمم المتحدة بجنيف، وتشارك فيه 187 دولة على مستوى العالم.

ورحب الوزير بالمسؤولين فى منظمة العمل الدولية، مقدما عرضا عن أهم ما أنجزته الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة القوى العاملة خلال السنوات الماضية من قوانين العمل والعمال، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة على تحقيق كل المعايير الدولية وتنفيذ الاتفاقيات التى صدقت عليها، فضلا عن تحقيق مؤشرات جيدة فى كل المجالات.

وأكد الوزير أن هناك تناغم فى العمل مع المنظمة فى المحاور الخاصة بالمعايير حاليا، مستعرضا موقف مصر من المعايير الدولية قبل 2016، بالقانون 35 لسنة 76 الخاص بالنقابات العمالية الذى كان عليه الكثير من الملاحظات من جانب المنظمة، مشيرا إلى أن الموقف يختلف كثير بعد 2016، وذلك بعد صدور قانون التنظيمات النقابية رقم 213، وبدء الدورة الانتخابية الأولى عقب صدور القانون، وتوفيق أوضاع البعض، وما تم من تشكيل لجنة فى هذا الخصوص، إذ أن غياب الانتخابات لمدة 12 عاما أحدث فراغا مما استوقف القيام بورش لتثقيف النقابيين.

وقال إن هناك تغييرا كبيرا بعد عام 2018، حيث ظهرت المرأة فى الدورة الأولى للانتخابات منذ ذلك التاريخ، والاهتمام بقضاياها من خلال تشجيع مشاركتها فى الانتخابات، وقد تم إنشاء منصة إلكترونية فى هذه المرحلة للانتقال إلى التحول الرقمى الكامل للعملية الانتخابية.

وقد تم تقسيم الانتخابات على مرحلتين كعملية تنظيمية بدأت فى مايو وستنتهى فى يونيو 2022 وسيبدأ التثقيف النقابى العمالى فور الانتهاء من الانتخابات الحالية، مؤكدا أنه لم تظهر أية مشكلات على السطح خلال الدورة الحالية 2022-2026، لافتا إلى أنه بالنسبة لمشروع قانون العمل فقد تم إحالته للبرلمان المصرى الذى يبدأ جلساته العامة فى أكتوبر القادم مما يعطى مؤشرا إلى صدوره آخر العام.

وأعربت كورين فرجا مدير عام إدارة معايير العمل الدولية، عن تقديرها للجهود المبذولة والرحلة الشاقة التى بذلتها الدولة المصرية ممثلة فى وزارة القوى العاملة لتوافق قوانينها مع معايير العمل الدولية، فضلا عن التعاون مع فريق العمل بالوزارة ومكتب منظمة العمل الدولى بالقاهرة.

كما أعرب عن اطمئنانها بقرب صدور مشروع قانون العمل فى نهاية هذا العام وان النسخة المعدلة من مشروع قانون العمل تضع نصب أعينها بما فيها من التعديلات والملاحظات التى تقدمت بها الأجهزة الإشرافية المنظمة، مشيرة إلى أننا نتابع نتابع الانتخابات النقابية العمالية الحالية ومكتبنا بالقاهرة ونعلم تماما أن هناك تعاون بدعم حلول لبعض المشكلات.

وردا على ذلك، أكد وزير القوى العاملة أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لمساعدة النقابيين لإتمام العملية الانتخابية، وأن العملية الانتخابية جارية على قدم وساق، مشددا على أنه لديه قناعة كاملة أن أى نقابة تمثل عمال أو عدد من العمال نحن داعمون لها.

وتوجهت كارين كيرتس مدير إدارة الحريات النقابية، الوزير القوى العاملة ببعض الاستفسارات الفنية وبعض الملاحظات عن العملية الانتخابية فى هذه الدورة وخاصة بعد الأمور التى تم نشرها.

وأوضح الوزير أن هناك بعض الملاحظات من بعض النقابيين، وأيضا هناك الإيجابيات ذكرت على لسانهم أيضا وهذا مؤشر جيد.

وأقرت مدير إدارة الحريات النقابية أثناء اللقاء أهمية مشاركة الأمور الإيجابية فى العملية الانتخابية.

وأكد سعفان أنه سيتم عمل تقرير عن كل المشكلات للذين لم يتمكنوا من المشاركة فى الانتخابات حاليا للدراسة والعمل على معالجة هذه المشكلات على ان يتم ذلك بمشاركة مكتب منظمة العمل الدولية فى القاهرة.

وأكدت كارين كيرتس أن هناك مساحة من الوقت لحل أية مشكلات وأن الإصلاحات لا تنصب على التشريع فقط، ولكن لابد أن تشمل الممارسات أيضا.

وفى ختام اللقاء، أكد الوزير أهمية التعاون الدائمة منظمة العمل الدولية التى فى سبيلها لإطلاق البرنامج القطرى للعمل اللائق فى مصر.