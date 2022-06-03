«الهجرة» تعلن ثمار مباشرة لمشاركة إفريقيا فى مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»

وشهدت النسخة الحالية من المؤتمر مشاركة مميزة لرجال ورواد أعمال أفارقة فى مجالات الصناعة والتجارة من القارة السمراء من دول نيجيريا وبنين واثيوبيا ورواندا وتونس وموريشيوس وساحل العاج وكينيا ومالى وزامبيا، حيث شاركوا فى جلسات حوارية بحضور وزراء وأعضاء مجلس النواب والشيوخ ورجال أعمال وصناعة مصريين لمناقشة وبحثوا التعاون بين مصر وإفريقيا، خلال "جلسة رواد الأعمال الأفارقة والمصريين"، وجلسة "رجال الأعمال والصناعة فى أفريقيا" وكذلك جلسة "الصناعة قاطرة التنمية فى أفريقيا"، ونتج عن هذه الجلسات عدد من الاتفاقات الهامة جاءت كالتالى:
- الاتفاق بين أحد رجال الأعمال من تنزانيا مع كل من الدكتور شريف الجبلى على تصدير الأسمدة لتنزانيا وسيقوم الدكتور الجبلى بزيارة تنزانيا يوم الثلاثاء.
- الاتفاق مع المهندس أحمد السويدى على بدء مشروع جديد فى زنزبار خلال زيارة يوم الأربعاء القادم.
- بدء التعاون بين مؤسسة العربى والمصرى صاحب شركة vava فى نيجيريا مايكل تواضروس.
- التباحث بين شركة فاركو للصناعات الدوائية وشركة DMG MORI لتوريد ماكينات لمصانع الشركة.
- دعوة مفوض الاتحاد الافريقى للتجارة للسيدة وزيرة الهجرة لإلقاء كلمة أمام المفوضية فى أديس أبابا لعرض التجربة الناجحة لوزارة الهجرة فى جذب المصريين فى عملية التنمية الاقتصادية والصناعية وما تقوم به مؤتمرات مصر تستطيع فى هذا المجال.
وكان المشاركون من القارة الإفريقية قد حرصوا على تكريم السفير نبيلة مكرم بمنحها درعا فى ختام المؤتمر تقديرا وامتنانا لما لاقوه من ترحيب وإفادة خلال جلسات المؤتمر.
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