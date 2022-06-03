مدبولى يشهد توقيع اتفاقية إطارية معدلة لتمويل استيراد السلع الأساسية

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع الاتفاقية الإطارية المعدلة لتمويل استيراد السلع الأساسية بحد ائتمانى قدره 6 مليارات دولار، وذلك على هامش الدورة الـ 47 للاجتماعات السنوية للبنك الإسلامى للتنمية بشرم الشيخ.





حضر التوقيع الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محافظ جمهورية مصر العربية، رئيس مجلس محافظى مجموعة البنك الإسلامى للتنمية.

وقام بالتوقيع على الاتفاقية، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والمهندس هانى سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن توقيع تعديل الاتفاقية الإطارية الخامسة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، يعكس العلاقات الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الإسلامى للتنمية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، وعلاقات التعاون الإنمائى التى عززت جهود الدولة فى توفير السلع الأساسية.

وذكرت وزيرة التعاون الدولى، أن الاتفاقية الإطارية تأتى لتوسيع نطاق التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وتوسيع نطاق التعاون الذى بدأ منذ عام 2008 ونتج عنه العديد من برامج التعاون التى عكست أولويات الدولة، ودفعت جهود تحقيق الأمن الغذائى، وتوفير المنتجات الاستراتيجية.

وأشارت "المشاط"، إلى دور وزارة التعاون الدولى، فى إطار رؤية الدولة، لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادى بين جمهورية مصر العربية والمنظمات الدولية والإقليمية من خلال ثلاثة مبادئ أساسية هى منصة التعاون التنسيقى المشترك، لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، ومطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى توثيق قصص مصر التنموية، فى سياق ثلاثة عوامل «المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة».