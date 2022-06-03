وزير الإنتاج الحربى يبحث مع عدد من علماء مصر بالخارج نقل خبراتهم

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بمقر ديوان عام الوزارة بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.

وأعرب وزير الدولة للإنتاج الحربى عن خالص تقديره لكافة علماء وخبراء مصر فى الداخل والخارج، والذين يمثلون نماذج مشرفة فى مختلف المجالات، مشيرا إلى أن القيادة السياسية وجّهت بأن يتم التعاون مع علمائنا وباحثينا فى الخارج لتحويل أفكارهم وابتكاراتهم لمنتجات تفيد وطنهم مصر.

واستعرض الوزير مع العلماء أبرز الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية والبشرية التى تمتلكها الجهات التابعة للوزارة، مؤكداً أنه إلى جانب دورها الأساسى المتمثل فى تلبية احتياجات قواتنا المسلحة تقوم وزارة الإنتاج الحربى بدور هام فى مجال التصنيع المدنى وتنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة.

وأشار إلى أن هذه اللقاءات تأتى بهدف بناء جسور للتواصل والثقة مع أبناء مصر بالخارج وفى إطار جنى ثمار "مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة" الذى عقدته وزارة الهجرة فى الفترة من (31/5-1/6/2022) تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيدا بما تم من تحضيرات للمؤتمر أسهمت فى خروجه بهذا الشكل المشرف الذى يليق بمكانة مصر.

وصرح وزير الدولة للإنتاج الحربى، بأن الوزارة لها النصيب الأكبر فى سلسلة مصر تستطيع ودائما بابها مفتوح لكل عالم وخبير مصرى سواء بالخارج أو الداخل، مشددا على ضرورة الاستفادة من ثروة مصر العلمية والفكرية فى المشروعات التنموية وتعزيز فرص الاستفادة من التجارب الدولية وتطبيق الأنظمة التكنولوجية الحديثة فى مختلف القطاعات.

كما أكد على أن الصناعة هى قاطرة التنمية بالدولة وتعد هى الحل الأمثل للخروج من أى أزمات، مشددًا على أن مصر تعد سوقا واعدة كونها تمتلك العديد من الإمكانات الهائلة؛ سواء فيما يتعلق بموقعها الجغرافى أو توافر المواد الخام ومصادر الطاقة.

وأضاف أن مصر تعمل من أجل بناء نفسها للتغلب على الصعوبات التى تشهدها خطوط الإمداد.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عدلى مهندس تصنيع محركات الطائرات بشركة "رولزرويس" أن صناعة وسائل النقل التى تستخدم الطاقة النظيفة باتت هى الأكثر طلباً فى ضوء سعى كل الدول للحد من الانبعاثات الكربونية وتداعياتها على التغييرات المناخية.

واستعرض صور التطور فى صناعة البطاريات والمحركات وما يتبعه من تطور وتعقيد فى صناعة وسائل النقل، مشدداً على أنه قبل التفكير فى نموذج تصنيعى لابد من بناء الكوادر وإرسال البعثات للخارج لاكتساب الخبرات والمهارات اللازمة خاصةً فى ظل ما يشهده العالم من تغيرات وتحولات رقمية لا تنتهى.

وأشار عدلى خلال اللقاء إلى أنه عمل بمجال تطوير صناعة أجزاء الطائرة إيرباص "A320" فى ألمانيا ويعمل حالياً فى مجال توريد المواتير الكهربائية للطائرات الهيدروجينية.

وبدوره، أعرب الدكتور محمد شرارة الخبير الصناعى والباحث فى الاقتصاد الدوار بجامعة كرانفيلد بإنجلترا، عن استعداده التام للتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى والمساهمة فى تنفيذ مشروعات تعود بالنفع على الدولة المصرية، مستعرضاً خبراته حيث عمل مع الحكومة الإنجليزية لتطوير المصانع المتوسطة والصغيرة وعمل فى مجال المحاكاة لتقليل التكلفة لتحديد السيناريوهات للتطوير، ومجال تخصصه هو الصناعات المتقدمة (الأدوية، السيارات، الطائرات، الإلكترونيات) ويعمل فى مجال أبحاث تقليل الهادر، مؤكداً أن القيادة المصرية تعمل على اتخاذ العديد من سبل النهوض بالقطاعات المصرية المختلفة وتمكين الدولة من امتلاك مقومات الاكتفاء الذاتى وزيادة منافسة المنتج المصرى، وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية والاستفادة من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

وأوضحت المهندسة إيرينى استمالك استشارى الهندسة البيئية فى ألمانيا، أن السوق المصرية جاذبة للاستثمار بما تمتلكه من سمات واعدة يبحث عنها الكثير من المستثمرين خاصةً فى ضوء موقعها الاستراتيجى وما قامت به من إجراءات وإصلاحات اقتصادية وهيكلية، معربةً عن سعادتها بإتاحة الفرصة لعلماء وخبراء الوطن فى الخارج للإسهام بخبراتهم فى توطين التصنيع ونقل الخبرات وتبادلها، وأبدت "استمالك" استعدادها لتعظيم التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى فى مجالات تكنولوجيا معالجة وتنقية المياه والصرف الصحى والصناعات الخضراء، فى ضوء إيمانها أن المستقبل يفتح أبوابه أمام صناعة مستلزمات الهندسة البيئية بجميع فروعها وهو ما يتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الأخضر والجهود المبذولة للحفاظ على البيئة خاصةً فى ضوء استضافة مصر لفعاليات قمة تغير المناخ.

وصرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر، بأن الوزير "مرسى" قام بتوجيه الدعوة لعلماء وخبراء مصر بالخارج لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربى والتى تمتلك إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية كبيرة تمكّنها من تصنيع منتجات مطابقة لمعايير الجودة العالمية وذات كفاءة عالية وبأسعار منافسة عن مثيلاتها فى السوقين المحلى والدولى كما تؤهلها للمشاركة فى العديد من المشروعات التى تسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة.