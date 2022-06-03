انت الان تتابع تفاصيل خبر في أول ظهور بعد غياب سنوات.. قصص وحكايات حنان ترك قبل الاعتزال حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - تعيش الفنانة حنان ترك حاليًا مع أولادها في الولايات المتحدة الأمريكية رغم تعدد زيجاتها واختلاف آباء أولادها، حيث لها 5 أبناء غير أشقاء من 3 زيجات مختلفة.

أزواج حنان ترك

ويذكر أنها تزوجت من رجل الأعمال أيمن السويدي الذي تزوج بعدها من المطربة الراحلة ذكرى ثم مات منتحرا، والمخرج هادي الباجوري، لكنها لم ترزق منهما بأي أطفال، وكان خالد خطاب أطول الزيجات في حياة حنان ترك وأنجبت منه يوسف وآدم لكنه مات قبل خروجه من السجن بأيام قليلة، وتزوجت من محمد يحيى وكانت زيجة غامضة تمت سراً وأنجبت من منه ابنها محمد وانفصلا دون التصريح.

بينما يعد الزوج الحالي والأخير لها رجل الأعمال محمود مالك، وهو والد ابنتيها مريم ومنى حيث اعتزلت الفن أثناء زواجها منه، كما تحرص على دعم موهبة ابنها الأكبر يوسف، الذي يحترف غناء الراب، ويحب كتابة أغاني.

وكانت قد اعتزلت حنان ترك الفن، لكنها ظهرت في فيلم «المصلحة» لعلاقة الصداقة التي تجمعها بالفنان أحمد السقا وظهرت بالحجاب كضيفة شرف في عدد من المشاهد، وعلى الرغم من العدد الكبير للأعمال التي قدمتها لكنها مازالت منزعجة من أحد المشاهد التي قدمتها وندمت على تقديمها على الشاشة.

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ففي عام 1994 قدمت مع مكتشفها يوسف شاهين فيلم المهاجر، وكانت هناك قبلة مع خالد النبوي رفضتها حنان ترك، واقتنع وقتها يوسف شاهين ولغى القبلة، وتجدد الأمر في فيلم «الآخر»، واعترضت حنان على تقديم القبلة مع هاني سلامة، لكن يوسف شاهين أصر على البوسة ومع مرضه ذهبت حنان لتزوره لأنها تعتبره والدها الروحي، لكنه رفض لقائها مما دفعها للموافقة على القبلة.