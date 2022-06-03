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القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /701720/محافظ-القليوبية-يتفقد-أعمال-تطوير-أنفاق-شبرا-الخيمة-وكوبري-عرابي

دوت الخليج

وجاء ذلك ضمن جولاته اليومية لمتابعة المشروعات ومتابعة منظومة النظافة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالمستوى الحضاري والجمالي بالشوارع والعمل على تسيير الحركة المرورية.

أعمال تطوير أنفاق المشاة بميدان المؤسسة بمدينة شبرا الخيمة

وتفقد المحافظ في بداية جولته حي غرب شبرا الخيمة ،وأعمال تطوير أنفاق المشاة بميدان المؤسسة بمدينة شبرا الخيمة، ومعالجة تسريب المياه بتلك الأنفاق من خلال الحقن الخرساني وتغيير خطوط المياه الموجودة بالمنطقة، وتم تطوير نفقي النيل والزراعة والانتهاء منهم خلال الفترة الماضية وقد بلغت تكلفة تطوير أنفاق شبرا الخيمة ما يقرب من 25 مليون جنيه.

الإنتهاء من تطوير جانب واحد بالنفق

وتابع المحافظ، أعمال التطوير الجارية بنفق ناصر لعلاج مشكلة تسريب المياه، وشدد على دفع الأعمال لأهمية تلك الأنفاق لعبور المشاة من وإلى محطات المترو والسكة الحديد، مشيرا إلى أنه تم الإنتهاء من تطوير جانب واحد بالنفق وتم عمل حقن لمنع تسريب مياه وتغيير خطوط المياه الرئيسية بجوار جسم النفق، وعمل حوائط وأرضيات بالرخام وجاري إستكمال باقي أعمال التطوير في أقرب وقت ممكن.

أهمية النفق لدى المواطنين

وأصدرالهجان، تعليماته بدفع الأعمال لإستكمال تطوير النفق بأسرع وقت مع الإلتزام بالمواصفات القياسية والجودة في الأعمال حتى لا تظهر مشكلات في المستقبل، لافتا لأهمية النفق لدى المواطنين وعبورهم يوميا للدخول والخروج إلى محطات مترو شبرا الخيمة وكلية الزراعة ولتيسير حركة تنقل المواطنين والتسهيل عليهم وتوفير حرم آمن لهم بعيدا عن مجرى الطريق.

أعمال تطوير كوبري عرابي

وتفقد الهجان أيضا، أعمال تطوير كوبري عرابي والذي يتم رفع كفاءته من رصف وإنارة ووضع نيوجرسي، وكذلك رفع كفاءة الأسوار من الجانبين تجنباً لحدوث حوادث، وصيانة الفواصل الخاصة بالكوبري والذي تشرف على صيانته وزارة الإنتاج الحربي.

الكوبري يعد شريانا رئيسيا لسكان المدينة

ووجه محافظ القليوبية، بالعمل على مدار الساعه للإنتهاء من أسوار الكوبري خلال الأيام القليلة القادمة وتغيير الفواصل الرئيسية بمنتصف الكوبري والبدء في وضع طبقة الرصف، وذلك لسرعة الانتهاء من المشروع تيسيرا على مواطني مدينة شبرا الخيمة، مشيرا إلى أن هذا الكوبري يعد شريانا رئيسيا لسكان المدينة، حيث ينقل المواطنين من أعلى خطوط السكك الحديد ومترو الأنفاق وصولا لطريق مصر اسكندرية الزراعي .

واستكمل المحافظ، الجولة بتفقد منطقة ميت نما بحي غرب شبرا الخيمة للاطمئنان على أعمال النظافة ورفع الأتربة والتجميل بالمنطقة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية اليومية للوقوف على أعمال إزالة القمامة المتولدة من مدينة شبرا الخيمة، ونقلها إلى المقلب العمومي بالعبور.

ورافق الهجان، في الجولة اللواء أحمد مرزوق رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء ماهر محمد كامل رئيس حي غرب شبرا الخيمة.