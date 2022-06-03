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القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /701717/أمبر-هيرد-تواصل-الجدل-وتستأنف-حكم-إدانتها-في-قضيتها-ضد-جوني-ديب-تفاصيل

تستعد النجمة العالمية أمبر هيرد لمواصل إثارة الجدل حول طليقها جوني ديب، خاصة بعد غضبها الشديد من حكم المحكمة الذي أصدر ضدها وألزمها بدفع غرامة 15 مليون دولار أمريكي وهو ما يتخطى ثروتها.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير مواصل إثارة الجدل بين أمبر هيرد وجوني ديب

وأقرت محامية أمبر هيرد في تصريحات تليفزيوينه مع برنامج "توداي" المذاع على شبكة "nbc": “"تم تصوير موكلتي كشيطانة هنا، سُمح في هذه المحكمة بعدد من الأمور التي كان ينبغي عدم السماح بها وتسببت في إرباك هيئة المحلفين"، مؤكدة أنه وأعضاء مكتب محاماة أمبر هيرد الأخيرين وبناءا على موافقة من أمبر هيرد قررو استئناف حكم ادانة الأخيرة في القضية.

بسمة وهبة تتعاطف مع أمبر هيرد

جدير بالذكر أنه كانت الإعلامية بسمة وهبة من أوائل المتعاطفين مع أمبر هيرد، اذ كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “متعاطفة مع امبر هيرد و حاسة أن في تفاصيل اكثر هي ما قدرتش تظهرها لعدم وجود شهود معاهم في بيتهم لكن احترم للحكم القضائي أكيد في خبايا واسرار إحنا ما نعرفهاش، مبلغ ١٥ مليون دولار كبير جدا ، مع ذكر ان صافي ثروة آمبر هيرد لا يتجاوز ال 8 مليون دولار . مما يعني إفلاس و سمعة سيئة”.

قضية جوني ديب وأمبر هيرد

جدير بالذكر أن قضية جوني ديب وأمبر هيرد، شغلت جميع وسائل التواصل الاجتماعي منذ بدايتها حتى الأن، وتفاعل عدد كبير من الجمهور على الحكم اذ ألزمت المحكمة النجمة أمبر هيرد بدقع 15 مليون دولار تعويضا لـ جوني ديب، أم عن الأخير فيدفع 2 مليون جنيها فقط.

وفي أول تعليق لـ أمبر هيرد بعد الحكم عليها، قالت إن هذا الحكم يعيد عقارب الساعة إلى الخلف حينما كانت توصم أي سيدة تعرضت للعنف المنزلي وتقرر الحديث عنه علانية، كما أشارت في بيان لها إلى أن الحكم يعيق فكرة أن يؤخذ كلام المرأة المعنفة على محمل الجد، رغم توفر الأدلة والبراهين التي تثبت أقوالها، في حين رحب جوني ديب بالحكم ترحيب حار.