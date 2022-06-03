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القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /701723/وزيرة-الصناعة-برنامج-العمل-بين-الحكومة-والمؤسسة-الاسلامية-لتأمين-الاستثمار-يدعم-جهود-الدولة-لزيادة-الصادرات-المصرية

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن برنامج العمل الذى وقعته الوزارة مع المؤسسة الدولية الأسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الأسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وبنك الاستيراد والتصدير الأفريقي.

دوت الخليج برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية وشهده الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء يأتى في إطار برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية ويستهدف تنفيذ مشروعات داعمة للاقتصاد المصرى وتعزيز قدرات القطاعات التصديرية في مصر خلال عامي 2022-2023 . تعزيز تواجد الصادرات المصرية بالأسواق الأفريقية وقالت الوزيرة، أن برنامج العمل يدعم جهود الدولة لتعزيز تواجد الصادرات المصرية بالأسواق الأفريقية – و الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، مشيرة إلى أن الأنشطة المقترحة للبرنامج تشمل تنظيم بعثات تجارية مصرية لعدد من الدول الافريقية، ودعم مشاركة الشركات المصرية بعدد من المنتديات الاقتصادية والمعارض التجارية بدول القارة الى جانب دعم مشاركة الشركات المصرية بعدد من ورش العمل والمؤتمرات، فضلاً عن تأمين صادرات ومشروعات استثمارية مصرية بأفريقيا إلى جانب توفير تمويلات وضمانات للصادرات المصرية للأسواق الأفريقية.

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