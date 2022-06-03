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القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /701725/القائم-بأعمال-وزير-الصحة-يبحث-مع-السفير-الصيني-توطين-صناعة-اللقاحات-في-مصر

التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، أمس الخميس، «لياو لي تشينغ» السفير الصيني لدى مصر، وذلك في إطار دعم علاقات التعاون بين البلدين الصديقين.

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وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تضمن التنسيق لتنفيذ اتفاق مسبق بين القيادة السياسة في البلدين الصديقين، بتوريد جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، من إنتاج الجانب الصيني، وذلك في إطار التعاون والتضامن بين الجانبين المصري والصيني.

الدكتور خالد عبدالغفار يبحث مع السفير الصيني دعم المركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض

وأشار إلى أن الاجتماع بين الوزير، والسفير الصيني، تطرق إلى مراجعة التقدم المحرز بملف التعاون مع الجانب الصيني لدعم تكنولوجيا تصنيع اللقاحات في مصر، بمعمل «السلامة الحيوية» مضيفا أن الاجتماع بحث العمل على كيفية الاستفادة من الخبرات التي اكتسبها الجانب الصيني في مواجهة الأوبئة والجوائح.

وتابع «عبدالغفار» أن القائم بأعمال وزير الصحة، بحث مع السفير الصيني، التعاون الموجه لدعم المركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض (Egypt CDC) تقنيا، إلى جانب مناقشة تكثيف التعاون في تدريب العاملين بالمركز على أحدث التقنيات المعملية.