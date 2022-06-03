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القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /701719/اختتام-مناورات-تمرين- الموج-الأحمر---5- في-الأسطول-الغربي

اختتمت في الأسطول الغربي مناورات التمرين البحري المختلط (الموج الأحمر - 5) الذي تنفذه القوات البحرية الملكية السعودية، بمشاركة القوات البحرية للدول المشاطئة للبحر الأحمر وهي مصر والأردن والسودان واليمن وجيبوتي والصومال، بالإضافة إلى مشاركة القوات البرية الملكية السعودية، والقوات الجوية الملكية السعودية، وحرس الحدود السعودي ، بحضور قائد الأسطول الغربي قائد التمرين اللواء البحري الركن يحيى بن محمد عسيري.

دوت الخليج تنفيذ التدريبات القتالية وشهدت مناورات الموج الأحمر-5 تنفيذ العديد من التدريبات القتالية كتطهير المواقع المحصنة والاقتحام والرماية الحية وعمليات الأبرار، في حين شاركت في التمرين عددا من القطع البحرية، بمساندة الطائرات المقاتلة والعمودية لتنفيذ المهام التكتيكية لتحقيق مبدأ العمل المشترك، وإظهار القوات البحرية الملكية السعودية بالمظهر الذي يعكس تطور وتميز القوات المسلحة السعودية دولياً. اختتام مناورات تمرين الموج الأحمر - 5 في الأسطول الغربي بمشاركة 7 دول وأكد قائد الأسطول الغربي قائد التمرين اللواء البحري الركن يحيى بن محمد عسيري، أن المناورات تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري، و توحيد المفاهيم ورفع الجاهزية القتالية، وتبادل الخبرات، موضحاً أن التمرين يُسهم في تطوير القدرات الأمنية لحماية وسلامة البحار والممرات المائية الأقليمية والدولية، وضمان حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

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