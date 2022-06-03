ستوك سيتي يُنعش خزينة الأهلى بـ2.6 مليون يورو باقى مستحقات صفقة رمضان صبحى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 يونيو 2022 01:26 مساءً - تسلّم مسئولو النادي الأهلي، خلال الساعات الماضية، شيكاً بـ 2 مليون و600 ألف يورو من نادي ستوك سيتي الإنجليزي، تُمثل مستحقات القلعة الحمراء لدى النادي الإنجليزي من صفقة انتقال رمضان صبحي قبل ما يقرب من 6 سنوات.

وانتقل رمضان صبحي من الأهلي لنادي ستوك سيتى عام 2016 مقابل 5 ملايين يورو وحصل الأهلي على نصف هذا المبلغ بعد إتمام الصفقة بعدة أشهر وتم الحجز على النصف المُتبقي (مليوني و500 ألف يورو) بسبب حكم قضائي وصل للنادي الإنجليزي وقتها من شركة "مسك"، راعي قناة الأهلي السابق، بدعوى أن الراعي كان له ما يقرب من 135 مليون جنيه لدى الأهلي نتيجة فسخ العقد بينهما من جانب الأهلي فقط.

وأقام النادي الأهلي على مدار السنوات الماضية أكثر من استئناف، وصعد الأمر للجهات المختصة، واستعان بمحامٍ إنجليزي حتى تمكن من الحصول مؤخراً على حكم نهائي بأحقيته في ما يقرب من مليوني و600 ألف يورو وتم استلام المبلغ منذ ساعات.