شون وصوامع المنيا تستقبل 436 ألف طن من محصول القمح

جدة - نرمين السيد - قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إنه تم توريد 436684 طن و32 كيلو جرام، من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية منذ بدء موسم حصاد 2022، وحتى أمس الخميس، وذلك من خلال 44 موقع تخزينى تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من محصول القمح.





وأشار المحافظ، إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة بالإقماح بنطاق المحافظة تبلغ 250 ألف فدان، إجمالى المستهدف من أعمال التوريد يبلغ 450 ألف طن من الاقماح، تم توريد 436 ألف طن حتى الان، مؤكداً على ضرورة التأكيد على استلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقًا للضوابط الموضوعة، وذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجى آمن، موضحا أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تستقبل أية شكاوى أو استفسارات حول توريد محصول القمح على الخط الساخن 114، و(2320001 - 2342200).

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