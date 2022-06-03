بحضور مدبولى.. ننشر أبرز اتفاقيات مؤتمر مجموعة البنك الإسلامى للتنمية

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، بمركز المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ، مراسم توقيع عدد من الوثائق، على هامش انعقاد الدورة الـ 47 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية لعام 2022، التى تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.





وحضر التوقيع الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محافظ جمهورية مصر العربية، رئيس مجلس محافظى مجموعة البنك الإسلامى للتنمية.

وقد تم توقيع مذكرتى تفاهم، أحد أطرافها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، ووقع عليهما أسامة القيسى، الرئيس التنفيذى للمؤسسة، حيث جاءت مذكرة التفاهم الأولى مع اتحاد الصناعات المصرية؛ بهدف تعزيز إمكانيات التجارة والاستثمار للصناعات المصرية، ووقعها المهندس محمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والثانية مع شركة السويدى إلكتريك، لإقامة المشروعات التى تحافظ على البيئة والمناخ والموارد المائية فى مصر والدول الأعضاء، ووقعها المهندس أحمد السويدى، العضو المنتدب لشركة السويدى إليكتريك.

كما تم توقيع 6 مذكرات تفاهم، أحد أطرافها المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وقام بالتوقيع عليها أيمن سجينى، الرئيس التنفيذى للمؤسسة، وجاءت المذكرة الأولى مع شركة جالينا للصناعات الغذائية، لتمويل توسعات الشركة المستقبلية، وزيادة إنتاجها لسد احتياجات السوق المحلية، وفتح أسواق جديدة للتصدير، ووقعها محمد عبد الواحد سليمان، العضو المنتدب للشركة، كما شمل التوقيع 3 مذكرات تفاهم لتعزيز دور القطاع الخاص، وإصدار الصكوك، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، وذلك مع بنك فيصل الإسلامى، ووقعها عبد الحميد أبو موسى، محافظ البنك، وكذا مع بنك أبوظبى الإسلامى ـ مصر، ووقعها محمد على، الرئيس التنفيذى للبنك، وكذا مع بنك أبوظبى الأول، ووقعها محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذى للبنك.

كما وقعت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، مذكرة تفاهم مع شركة ثروة كابيتال، للتعاون فى مجال تطوير وزيادة إصدار الصكوك كأداة تمويلية هامة للقطاعين الخاص والحكومى، وقعها أيمن الصاوى، الرئيس التنفيذى للشركة، وعقد تمويل بين شركة الشرقية للسكر والبنوك المُقرضة والمؤسسة لاستكمال مشروع الشركة، وقام بالتوقيع عليها محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، رئيس اتحاد بنوك مصر.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين البنك الإسلامى للتنمية، وجامعة عين شمس، لتحسين الخدمات الطبية فى الدول الأعضاء فى البنك، وقام بالتوقيع الدكتور تامر عمارة، مدير العلاقات العلمية والدولية بكلية طب جامعة عين شمس، والدكتور منصور مختار، نائب رئيس البنك الإسلامى للتنمية للعمليات.