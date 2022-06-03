«الصحة» تبحث مع سفير الصين توطين صناعة اللقاحات فى مصر 

جدة - نرمين السيد - التقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مساء أمس الخميس، لياو لى تشينغ السفير الصينى لدى مصر، وذلك فى إطار دعم علاقات التعاون بين البلدين الصديقين.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تضمن التنسيق لتنفيذ اتفاق مسبق بين القيادة السياسة فى البلدين الصديقين، بتوريد جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، من إنتاج الجانب الصينى، وذلك فى إطار التعاون والتضامن بين الجانبين المصرى والصينى. وأشار إلى أن الاجتماع بين الوزير، والسفير الصينى، تطرق إلى مراجعة التقدم المحرز بملف التعاون مع الجانب الصينى لدعم تكنولوجيا تصنيع اللقاحات فى مصر، بمعمل "السلامة الحيوية"، مضيفا أن الاجتماع بحث العمل على كيفية الاستفادة من الخبرات التى اكتسبها الجانب الصينى فى مواجهة الأوبئة والجوائح. وتابع عبدالغفار أن القائم بأعمال وزير الصحة، بحث مع السفير الصينى، التعاون الموجه لدعم المركز المصرى للتحكم والسيطرة على الأمراض (Egypt CDC) تقنيا، إلى جانب مناقشة تكثيف التعاون فى تدريب العاملين بالمركز على أحدث التقنيات المعملية.

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