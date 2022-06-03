إنفوجراف- لطلاب الثانوية العامة.. خطوات التعامل مع «البابل شيت» فى الامتحان

جدة - نرمين السيد - ولمساعدة الطلاب على التعامل بشكل صحيح مع ورقة الإجابة المصممة بنظام "البابل شيت"، يقدم "دوت الخليج" النصائح الواردة فى "الإنفوجراف" التالى، وفقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

وقال رمضان محمد، مدير المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، إن وزارة التربية والتعليم هذا العام، قسمت ورقة "البابل شيت"، إلى مربعات يتضمن كل منها 10 أسئلة مسلسلة، تسهيلاً على الطلاب، وحتى يتمكنوا من تحديد رقم السؤال فى ورقة الإجابة بشكل أسهل.

ونصح محمد طلاب الثانوية العامة، بإحضار قلم رصاص ومسطرة، لتحديد رقم السؤال ثم تظليل الإجابة الصحيحة بالقلم الرصاص، وحال التأكد منها بشكل نهائى عند المراجهة يعيدون التظليل بالقلم الجاف الأزرق.

وتستهدف وزارة التربية والتعليم من عقد امتحانات الثانوية العامة بنظام "البابل شيت"، أن يتم التصحيح بشكل إلكترونى بالكامل، ضماناً لسلامة التصحيح دون أخطاء ودون تدخل للعنصر البشرى.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة هذا العام، يوم الأحد الموافق 26 يونيو الجارى، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

ويتسلم الطلاب مجلدات مفاهيم داخل اللجان، تتضمن كل ما تحويه المناهج من: مفاهيم، خرائط، صور، قوانين وغير ذلك من الأجزاء التى كانت تحتاج إلى الحفظ، وذلك حتى يتفرغون للتركيز على فهم مخرجات التعلم، ولا يجوز للطلاب اصطحاب المجلد معهم بعد انتهاء الامتحان، حيث يبقون عليه داخل اللجنة، ولا يجوز لهم أيضاً الكتابة عليه مطلقاً، وستوفر لهم الوزارة أوراق بيضاء فى نهاية كراسة الأسئلة، يمكنهم استخدامها كمسودات للإجابة.